Els tractaments capil·lars professionals més eficaços per a la teva cabellera

La tardor ha aterrat i amb ella la possibilitat de fer un RESET i emprendre nous reptes que treguin el millor de nosaltres per dins i per fora. Hem tornat a casa, a les nostres rutines i encara que hàgim mantingut uns certs hàbits en la cura del cabell, la cabellera ha notat el pas de l’estiu com un huracà. I com no estem disposades a lamentar-nos per qüestions que tinguin solució, anirem directament a l’acció. Aquí et presentem alguns dels tractaments capil·lars professionals que podem trobar en el mercat. Són molt interessants, i n’hi ha per a totes les necessitats. La teva cabellera què requereix?

Tractaments capil·lars professionals



Per a evitar l’encrespament

Taninoplàstia. Per a cabells crespats. És un tractament 100% orgànic d’allisat capil·lar que es basa en els beneficis dels tanins (obtinguts de l’envelliment de l’escorça dels arbres, la llavor i pell d’algunes fruites). Actua des de l’interior i s’aplica amb calor. Beneficis: combat l’encrespament i aconsegueix un allisat eficaç, revitalitza la fibra (evitant el trencament), aporta lluentor, hidratació i suavitat. Durada del tractament: 3-6 mesos, recomanable l’ús de productes adequats amb nanopartícules de col·lagen i elàstica.

Queratina Liss Xocolata. És ideal per a reduir el volum i eliminar l’encrespament. Beneficis: disminució del volum, major dosi d’hidratació i lluentor, i eliminació del frizz. Durada del tractament: 3-4 mesos (s’ha de complementar amb xampús sense sulfats).

Per a aportar hidratació i nutrició

Botox Capil·lar. Per a cabells apagats i deshidratats. Aquest tractament antiedat, a base de col·lagen, oli de caviar, vitamines i pantenol, ofereix una hidratació profunda a la fibra capil·lar, així la cabellera recupera la vitalitat i l’aspecte sa. Beneficis: gran dosi d’hidratació, aportació de volum i lluentor, aspecte radiant i revitalitzat i textura sedosa.

Per a reconstruir el cabell

Sublime 10.31 de Goa Organics. Per a cabells danyats, fins, arrissats o llisos. Aquest tractament amb un complex d’aminoàcids reconstrueix l’estructura del cabell afeblit i desfibrat. Beneficis: reparació i enfortiment de la fibra, major densitat i definició de rínxols o ones, i dosis d’hidratació i nutrició. Durada del tractament: fins a 3 setmanes.

Per a desintoxicar el cuir cabellut

Teràpia d’oxigenació amb col·lagen i àcid hialurònic. Per a tota mena de cabells, sobretot deshidratats i fràgils. Es tracta d’un tractament que neteja i descongestiona els fol·licles pilosos, alliberant-los dels residus i l’efecte de l’estrès i la pol·lució. Amb el cuir cabellut alliberat i les cèl·lules de la pell revitalitzades els ingredients penetren millor en la fibra i el cabell està més sa. Beneficis: major nutrició, cabell regenerat i nodrit, frena la caiguda i la caspa, es millora el creixement del cabell. Durada: es recomana realitzar cada mes i mig.

Per a redensificar la cabellera

Plasma Ric en Plaquetes. Tractament de clínica de medicina capil·lar MC360 que passa per l’extracció de sang i se separen les plaquetes – amb alt contingut en factors de creixement -. Beneficis: major volum i densitat. Segons la doctora Cristina Morante, directora mèdica de MC360, s’hauria de fer una sessió mensual durant els primers quatre mesos i després, sessions de manteniment cada sis mesos.

Consells per a cuidar la cabellera a casa

La cura del cabell no acaba ni molt menys en el saló. Perquè la cabellera llueixi radiant i no adquireixi una aparença apagada és fonamental seguir una sèrie de senzills passos que ens poden ser molt útils en aquesta nova temporada que comencem. Així ho explica l’estilista Gema Eguiluz:

– Un tall de puntes sempre és molt aconsellable en tornar de vacances per a sanejar la cabellera i acomiadar-se de les puntes obertes.

– Condicionador o màscara: el duo clau. Després de cada rentada, empra un condicionador de mitjans a puntes per a facilitar el desenredat. Almenys dues vegades a la setmana, aposta per una màscara, que actuï durant uns minuts, per a injectar una dosi de vitalitat i hidratació al cabell.

– Combinar l’aigua freda amb la temperada en la fase final de la rentada és molt recomanable per a omplir de lluentor el cabell, ja que s’estimula la microcirculació del cuir cabellut.

– Aposta per oli o sèrums. Són els millors aliats perquè la cabellera estigui hidratada i sedosa, sobretot en les puntes.

– Temps per a raspallar-te. No és necessari molt de temps, però sí que destinar uns quants minuts a raspallar-se per a desembolicar i activar la microcirculació.

– Redueix al mínim la utilització de les eines de calor, emprant productes de pentinat que treguin la millor cara del teu cabell. Així evitaràs agressions innecessàries. Si no vols renunciar a assecador ni planxa, recorda la importància dels protectors tèrmics i d’usar l’assecador a baixa temperatura

