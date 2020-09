Eurosènior: Generació Baby Boom

Creure que una societat envellida és el pitjor desastre que li pot passar a la humanitat, suposa parlar d’un futur que ningú coneix, que però, acabarà essent el que ha de ser. No és per res que la majoria de prediccions pressuposen que el futur de la humanitat serà el d’una societat envellida, des de la perspectiva d’una alta qualitat de vida, en una societat inculta i decadent que cal transformar.

Les generacions del “baby boom”, persones nascudes entre els anys 1958 i 1977, una vegada retirades del treball remunerat per qüestions d’edat, seran primordials per transformar l’actual civilització pre-humana, convertint-la en una realment humana, en una societat per a totes les edats, centrada en les persones i no en els diners i vàlida per a tothom.

Per aquestes generacions, la vida no s’acaba, sinó que tot just comença, amb la seva entrada en la jubilació activa, en la que tot està per fer i descobrir. Ara és el moment de demostrar la seva gran vàlua, amb un cabal de capacitats i experiència que estan disposats a compartir i que la societat desaprofita.

El tipus de voluntariat que els agradaria fer es decanta clarament per la idea del llegat- Transmetre la pròpia experiència vital als joves, a les noves generacions i a la societat en general. Desitjarien que els fos reconegut el seu temps i la seva experiència, que estan disposats a oferir. A bona part d’ells els agradaria poder-se involucrar en projectes que s’acomodin als seus gustos i habilitats, que posin en valor la seva experiència vital per poder-la transferir a d’altres en contextes intergeneracional.