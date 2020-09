L’Alvocat, el superaliment que hauries de consumir tots els dies

El seu alt nivell calòric comparat amb altres vegetals, l’han descartat per error de moltes dietes d’aprimament. I si la veritat és que pràcticament el 70% de les calories que conté són grasses (la majoria monoinsaturades), la seva gran aportació d’àcid oleic tan beneficiós per a la salut, compensa amb escreix, el seu consum diari. És altament nutritiu i inclou més de 20 vitamines i d’altres minerals. Descobrim les moltes propietats que pot aportar-nos aquest superaliment, denominat per alguns com l'”Or Verd”.

1. És beneficiós per a la circulació i alleuja els símptomes d’artrosis.

2. Protegeix el sistema immunològic, millora el sistema nerviós per la concentració de les seves nombroses vitamines, entre les quals destaquen l’A, C, D, E, B6, B12 i K.

3. Afavoreix el funcionament de la flora intestinal perquè conté gran quantitat de fibra, material vegetal que ajuda a perdre pes i reduir el sucre en sang, la qual cosa li fa un aliment molt recomanable per a les persones que sofreixen diabetis.

4. Disminueix la inflamació.

5. Reforça la memòria a causa dels seus àcids grassos monoinsaturats.

6. Aporta més potassi que els plàtans, nutrient que manté el gradant elèctric de les cèl·lules.

7. És anticancerigen i ajuda a més a pal·liar els efectes de la quimioteràpia.

8. És beneficiós per al cor. Redueix la pressió arterial, principal causa dels riscos cardiovasculars.

9. Redueix el nivell de colesterol “dolent” gràcies a l’Omega 3 que conté i regula els triglicèrids.

10. És molt bo per a la vista, pel fet que conté nutrients com la Luteïna i la Zeaxantina, importants en la salut ocular i responsables de reduir el risc de sofrir amb el temps cataractes i degeneració muscular.

11. Protegeix la pell. No en va, forma part dels ingredients usuals que trobem en productes de cosmètica, com les màscares, cremes o hidratants corporals. També s’utilitzava antigament com ara ho fem amb la Rosa de Mosqueta, per a curar ferides i cicatrius i eliminar els rastres d’aquestes.

Per Eva Remolina