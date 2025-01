Els jardins per a gats existeixen

Un gat jugant al jardí amb l’aigua d’un aspersor (AMIC)

Dissenyar un jardí per a gats és una excel·lent manera d’oferir-los un espai segur i estimulant on puguin gaudir de la natura sense fer malbé les plantes decoratives de la teva llar. En crear un jardí per al teu gat, és important triar les plantes adequades que no només siguin segures per a ell, sinó que també ofereixin beneficis com ara la millora de la digestió o el benestar general.

Entre les millors opcions, el catnip és un clàssic. Aquesta planta, coneguda pels seus efectes eufòrics als gats, és ideal per a fer-los més juganers. Si el teu gat no respon al catnip, pots provar amb alternatives com la farigola de gat o la valeriana, que també indueixen estats d’alegria. Altres plantes beneficioses inclouen la silvervine, una enfiladissa que atrau els felins amb les seves branques.

És clau consultar amb un veterinari per a assegurar-te que les plantes que triïs no siguin tòxiques per al teu gat. A més, un jardí ben dissenyat ha de tenir un espai assolellat i ventilat, on les plantes puguin créixer adequadament. Per a facilitar l’accés a les plantes, utilitza lleixes o testos ferms que permetin al teu gat enfilar-se i descansar en alçades.

A més, és important tenir en compte que el jardí per a gats ha de ser un espai que pugui adaptar-se a les necessitats de cada animal. I recordar que un jardí per a gats no reemplaça la seva alimentació adequada, però sí que pot oferir-los un entorn natural i saludable per explorar.





Per Tot Sant Cugat