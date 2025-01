Un 15 de gener de 1994, ara fa tot just 31 anys, perdia la vida el músic, Harry Nilsson, a Agoura Hills, Califòrnia (Estats Units), a causa d’un atac al cor. Cantautor pop, també va compondre per a d’altres, com Phil Spector i Badfinger. El seu èxit més gran va ser ‘Everybody’s talkin’, el tema principal del film “Midnight cowboy” (“Cowboy de mitjanit”), de 1969. També es pot considerar una gran cançó “Without You”, del 1972.

El 1974, durant la famosa separació de John Lennon i Yoko Ono, Lennon i Nilsson van ser entranyables companys de correries, fins al punt que van cantar junts ‘Old dirt road’ a l’elapé “Walls and bridges”, publicat aquell any per Lennon. També el 1974, Lennon va ser el productor del disc de Nilsson “Pussy cats”.

Font: EfeEme.com