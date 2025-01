Omar El Bachiri. Psicòleg

L’amor i la infidelitat són dos conceptes que tot i ser diferents van junts donat que, sense amor, no hi ha fidelitat. És a dir, quan algú està enamorat mai serà infidel a la seva parella sentimental, perquè la infidelitat està més relacionada amb els sentiments que amb l’acte sexual en si mateix. Així doncs, hi ha bàsicament dos motius per a ser infidels: un és perquè la persona està dolguda i per venjança, manté sexe fora de la relació i, el segon, és perquè no se sent estimada i busca l’amor en algú altre.

Per tant, estar enamorats és fantàstic, però, malauradament, és un sentiment de curta durada (uns sis mesos), aleshores, la qüestió és què fem perquè l’enamorament duri més temps. Però, abans de contestar a la pregunta, s’ha de matisar que la conducta no verbal diu molt més que les paraules en aquest sentit: les mirades, els gestos facials i de la resta del cos són un reflex de què sentim per l’altra persona. Per molt que ens repeteixin cada dia que ens estimen, si els ulls no brillen o el somriure és forçat, no ens ho podem creure atès que no hi ha coherència entre les paraules i els gestos. Això per la banda de l’amor, i per la part de la infidelitat, és un comportament que pot explicar-se per la falta del primer.

Quan l’amor brilla per la seva absència, és comprensible la infidelitat, perquè significa que la relació no funciona, però pel motiu que sigui, la persona no es veu capaç d’abandonar la relació ara mateix i prefereix continuar un temps. Això sí, és un comportament temporal, mentre soluciona la seva situació personal per a poder fer el pas i separar-se, perquè si no, és voler viure en l’ansietat contínua, en la por a ser descoberts. És a dir, tots dos conceptes tenen la seva raó de ser, el primer, a banda de l’explicació biològica, que és la reproducció, també és un motor per a compartir la nostra vida amb algú altre. I el segon, està per a obligar el primer a estar sempre present, a que la parella no s’oblidi d’ell i mantingui la flama encesa.

