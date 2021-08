Els 10 primers passos SEO a fer amb la teva botiga en línia

En aquest article tractarem els primers passos que has de donar si vols posicionar la teva botiga en línia entre els primers resultats de Google. El primer pas consisteix a detectar i analitzar a la teva competència: webs que estan posicionant per les mateixes paraules clau per les quals tu vols aparèixer a Google.

El segon pas consisteix a realitzar un estudi de paraules clau del nostre sector i productes que oferim, per a conèixer les principals intencions de cerca dels nostres clients.

En un eCommerce és imprescindible tenir definida una estructura que guiï la relació entre els continguts, els enllaços que ens portaran dels uns als altres i la jerarquització d’aquests. El següent pas és definir quines són les url prioritàries, és a dir, saber quins són els continguts als quals vols donar més importància. En relació amb aquest pas, hem de treballar els enllaços dins del nostre lloc.

Una vegada definides les keywords del nostre sector, hem d’optimitzar els continguts, i realitzar un marcat de dades estructurades, amb el qual aconseguirem aportar informació més específica als motors de cerca sobre el contingut de la web.

Seguim per donar d’alta Search Console, una eina gratuïta de Google que aporta informació sobre el posicionament orgànic del teu web. I finalment, el link Building: aconseguir enllaços externs en llocs web de qualitat, que t’aportin trànsit.

Per marketing4ecommerce.net / AMIC – Tot Sant Cugat