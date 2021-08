El Psiconutricionista, qui és i com pot ajudar-nos

Per a resumir el concepte, el psiconutricionista seria el psicòleg que aplica tècniques motivacionals per a generar autoestima i autoconfiança a fi de poder aconseguir que adoptem uns hàbits saludables.

Aquesta branca de la psicologia (la Psicologia Nutricional o Psicologia de l’Alimentació com també se la coneix) està especialitzada en la forma en com ens alimentem i és fonamental, per a ajudar a aconseguir un benestar físic i per a identificar males conductes alimentàries i substituir-les per unes altres molt més saludables.

I és que la realitat és que l’alimentació està molt relacionada no sols amb la salut física sinó també amb la salut mental, ja que el que mengem influeix i molt en el nostre estat d’ànim i de la mateixa manera i al contrari, el que sentim, influeix en la nostra manera de menjar.

Així mateix, ens sentirem més positius si en la nostra dieta incorporem aliments que pugin la serotonina i les endorfines. Són els coneguts com antidepressius naturals com poden ser entre d’altres el gall dindi, el pollastre, els ous, els lactis o les nous. La xocolata és un altre aliment que ens proporciona felicitat, pel seu alt contingut en cacau i en sucre, així com d’estimulants com la cafeïna i el fenil etilamina.