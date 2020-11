El vestit després de la boda

Una vegada ha passat el dia de la boda, les alternatives més usades són guardar el vestit en el fons de l’armari o vendre’l de segona mà. En qualsevol cas, el vestit de núvia requereix unes cures especials.

El dia del casament heu de tenir en compte que el vestit ha estat adquirit per gaudir-lo, això no significa que l’heu d’embrutar a propòsit, però un consell és que el gaudiu. En el cas que hi hagi una taca no el renteu amb aigua en aquell moment. És millor que us emporteu un lleva-taques per intentar treure la taca.

Una vegada finalitzat el casament, heu de tenir en compte que el vestit ha de portar-se a la bugaderia, això és necessari tant si es vol guardar en una caixa, com si es vol vendre de segona mà, perquè no es pot guardar brut, ni es pot vendre en mal estat.

Una vegada net, heu de doblegar amb cura el vestit fins aconseguir que ocupi l’espai de la caixa que hàgiu escollit. Diuen que són millors les caixes de cartró. Una vegada doblegat, heu d’utilitzar paper de seda per embolicar-lo, aquest paper protegirà el vestit de la humitat.

Normalment el vestit acostuma a acabar en el fons de l’armari, per això és convenient que us recordeu de treure’l de tant en tant perquè no es faci malbé i perquè no agafi olor de guardat.

Font: www.centromujer.es

Per Tot Sant Cugat