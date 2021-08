La importància de fer una bona amistat i amics

L’amistat és un dels valors socials més forts i gairebé un requisit previ per a la realització personal. L’amistat suposa una acceptació mútua. Un amic de veritat no vol canviar-te, ni té la funció de criticar o qüestionar la teva vida.

Sap que tens defectes, però no li interessa assenyalar-los . I si ho fa, segurament és amb la intenció que pateixis menys i no que et converteixis en una altra persona.

Un amic de veritat està obert a la comprensió. Si li parles sobre els teus problemes, intentarà entendre la teva posició i no observar els teus errors. Per això, amb aquesta persona et sents còmode en ser tu mateix, al mostrar-te tal com ets.

Encara que l’amistat com a valor és també un valor personal en si mateix. L’amistat es funda sobre un sentiment desinteressat, apareixent espontàniament, les amistats s’escullen. La relació d’amistat porta amb si unes qualitats que no t’aporten una relació amorosa, familiar o una relació laboral.

Cada relació t’aporta aspectes molt diferents que es transmeten d’una forma totalment desinteressada.

Un bon amic t’abraçarà quan estiguis trist i t’eixugarà les llàgrimes, de la mateixa manera que traurà el teu millor somriure, celebrarà els teus èxits, t’acompanyarà en els teus fracassos i romandrà al teu costat quan el món et doni l’esquena.

És important que sapiguem i tinguem clar que l’amistat, principalment i per sobre de tot, exclou la violència i es basa en el respecte, la tolerància i la llibertat, i que els amics i les amigues són aquelles amb qui podem dialogar, compartir, donar-nos força per assolir les il·lusions, fer front a les incerteses.

L’amistat ens permet desenvolupar, sobre la base de la discussió de significats, la confiança i la seguretat necessàries per a superar els nostres propis límits i avançar en els diferents projectes personals i col·lectius dotant de sentit les nostres vides.