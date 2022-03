El ‘Cozy’ és el nou estil de decoració per a una llar acollidora

Segur que has sentit, parlant de decoració, l’expressió Cozy. Un concepte decoratiu que s’aplica en la llar i que ja és una tendència. Parlem d’una manera d’encarar la decoració per a crear un entorn càlid, acollidor i senzill, però tremendament atractiu.

Les grans tendències triomfen si estan basades en la comoditat, la senzillesa i ser pràctiques. Cozy significa càlid, confortable, còmode, acollidor. I és molt fàcil aconseguir-ho i molt més fàcil gaudir-ho. L’ambient Cozy és un ambient en què desitges passar més temps; espais que conviden a viure al màxim moments especials amb la família o els amics.

No fa falta molt per a tenir una llar “Cozy”, solament uns detalls que són indispensables en un entorn acollidor. Les llums més romàntiques creen ambients “Cozy” perfectes. D’allí la popularitat que gaudeixen avui les espelmes aromàtiques, les llums blanques, els encantadors fanals, i les llums baixes.

Els tèxtils naturals són part fonamental d’aquest estil. Aposta pels tèxtils de cotó que a més contribueixen a la protecció del medi ambient.

Coixins preciosos, peces de macramé, elements de fusta, roba de llana i cotó. Sentir-te i vestir-te en la màxima comoditat. Molts coixins suaus, amb teles de colors romàntics i la sensació de poder-te acomodar llargues estones.

En l’estil “Cozy” els mobles també cobren gran importància. Tria els elaborats amb materials naturals com la fusta, el ratan, i el vímet. Creen un entorn que es veu i se sent fresc, relaxat i còmode. Aprofita per a complementar amb teles, com hem dit abans, naturals. Detalls preciosos que adornen i són útils.

Tria colors preciosos que representen l’estil “Cozy” com ho són els colors clars, que coquetegen amb l’accent nòrdic. I colors romàntics que a tots fascinen com el lavanda, els tons terra i els que imiten la textura del lli.

Aposta per la gran tendència de les veles aromàtiques. Són detalls que a tots ens fan sentir confortables. Olors meravelloses que ens transporten a imatges i moments especials.

L’estil “Cozy” és l’estil familiar, casolà… el dels qui gaudeixen de compartir amb els seus. Passar temps a casa i gaudir al màxim d’aquests moments lliures del treball i l’enrenou professional i social.

Per Tot Sant Cugat

Font: Decoracion2.com