Gerard De la Casa, a 1 dècima del triomf al campionat d’Espanya de Muntanya a Estepona

Amb la disputa de la XIII Subida Estepona-Peñas Blancas es va iniciar el campionat d’Espanya de Muntanya (CEM) 2022. Entre els turismes, Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX) va aconseguir la segona plaça de la categoria a 1 dècima del vencedor. Per la seva part en la categoria CM, Edgar Montellà (Silver Car S3), va perdre les seves opcions de pujar al podi en la recta final del meeting, en fer una elecció de pneumàtics que no va tenir “l’ajuda” de la climatologia.

Després de dos anys de no celebrar-se a causa de la COVID-19, els organitzadors de l’esdeveniment, RSSPORT, van tenir l’oportunitat de posar en marxa la seva prova que, una vegada més, va ser el punt de partida del CEM. L’edició 2022 de la Subida Peñas Blancas-Estepona, va ser vàlida per al certamen nacional de muntanya per vuitena vegada.

En el moment de triar traçat, no van tenir cap dubte a continuar amb el que fins al 2019 havia estat l’escenari de la pujada. És a dir, els 7.700 metres de la carretera MA-8301, en concret la distància que hi ha des de la línia de sortida, situada al carrer Guillermo Cabrera de la localitat malaguenya, fins al punt quilomètric 7.470 de l’esmentada carretera. El pendent mitjà del traçat és del 6,39%.

L’amenaça de pluja una constant durant el cap de setmana

A les jornades prèvies de la pujada, la pluja va ser protagonista en l’escenari i a la província andalusa en general. El record de les tempestes que van acompanyar als presents en l’edició del 2019, va ser present sobretot en els pilots i equips que ho van viure in–situ.

A l’hora de la veritat la situació no va ser tan greu, encara que sí que va complicar el treball dels pilots i tècnics dels equips en el moment de calçar a la seva mecànica amb els millors pneumàtics, l’estat de l’asfalt durant el diumenge no va ser regular en cap moment.

Una dificultat afegida de la competició que, com acostuma a passar, mai plou al gust de tothom.

Turismes: Gerard de la Casa, va donar resposta a alguns dubtes a Estepona

Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX) va tenir una actuació en progressió des de l’inici de la prova malaguenya. Durant la jornada del dissabte (dia 26) es va veure superat pel rival a batre a priori, Lolo Aviles (Ginette G55 GT3). En la primera carrera, el pilot andalús va superar a Gerard per 9″.

El pilot de Gedith Center ens feia el següent comentari sobre aquest tema: “L’asfalt estava sec i a mi em va fer la sensació que el ritme havia estat bo. No obstant això, quan vaig veure el temps vaig comprovar que el podi se’ns havia complicat perquè, a més d’Aviles, altres pilots locals també ens havien superat encara que per diferències mínimes”.

La situació era complicada, però Gerard estava decidit a donar-li la volta. El diumenge (dia 27) amb un asfalt delicat, amb zones humides i zones seques, va sortir per totes i va aconseguir el seu objectiu. No sols va recuperar els 9″ perduts durant la jornada anterior sinó que a més en la suma de les dues pujades avantatjava al seu rival al mig segon. Tot es decidiria en la pujada que tancaria la primera cita del CER 2022.

De la Casa va continuar amb la mateixa dinàmica i va continuar millorant el seu crono, però no va ser suficient. Aquestes eren les seves paraules: “Ens ha faltat una dècima, en concret 110 mil·lèsimes, per obtenir el primer triomf de la temporada. Malgrat tot deixo Estepona satisfet i optimista, estava convençut que els nostres rivals directes estarien més lluny. Amb tot, a Estepona hi havia alguna absència significativa, però crec que tindrem les nostres opcions per lluitar pel triomf en les pujades a disputar”.

Entre els CM, Montellà, va lluitar pel triomf durant bona part del meeting , al final … Quart lloc

Esperançadora actuació d’Edgar Montellà (Silver Car S3) a Estepona que es va torçar en un final desafortunat, just en el moment de decidir els pneumàtics a muntar en l’última pujada. En opinió del pilot d’Encamp: Durant tot el diumenge vam muntar rodes d’aigua, l’asfalt estava delicat i era la millor solució. No obstant això, abans de l’última pujada diversos rivals van canviar a rodes de sec a pesar que algunes zones continuaven humides i el cel amenaçava pluja. Sens dubte, van encertar de ple i aquí vam perdre l’oportunitat d’acabar en el podi d’Estepona.

Malgrat l’inesperat final, Montellà estava satisfet de com es va desenvolupar la primera part meeting, aquest era el seu comentari: “Tenim un bon ritme de competició respecte als nostres rivals, estic convençut que tindrem opcions de lluitar pel triomf en les competicions pròximes”.

A més afegia: “La quarta posició a Estepona i la cancel·lació de la prova d’Ubrique, fan que les nostres opcions al títol depenguin d’estar entre els millors en totes les proves, començant per la cita europea del Fito, que serà el pròxim repte vàlid per al CEM”.

Com apunta el pilot andorrà, la Subida a Ubrique-Benaocaz que s’havia de disputar els dies 23 i 24 d’abril ha estat anul·lada. Els organitzadors de l’esdeveniment han decidit anul·lar-lo pel fet que, la prova es disputa habitualment al parc natural de la Serra de Grazalema, i el risc d’incendi en la zona és molt alt.

Així doncs, la 50a edició de la Subida Internacional al Fito (Astúries), organitzada per l’escuderia SIF Motor que es disputarà els dies 14 i 15 de maig, serà la segona prova del calendari del CEM 2022.