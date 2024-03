Nargònia organitza dues representacions a Coll de Nargó amb motiu del Dia Mundial del Teatre

Cartell anunciant l’obra de teatre “Despesa” a Coll de Nargó (18 hores)

La nova Associació cultural Nargònia (Memorial Jordi Capdevila) organitza, dijous 28 de març, a Coll de Nargó dues representacions amb motiu del Dia Mundial del Teatre. En col·laboració amb l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell es podrà veure a l’Espai Dinosfera l’obra “Despesa”, a les sis de la tarda, i “Assedegades”, a les vuit del vespre.

Les persones interessades poden adquirir les entrades per a les dues sessions, amb una pausa entremig amb piscolabis i música, o comprar-ne una de les dues (6 euros). La venda anticipada es fa per internet (entrades “Despesa” i entrades “Assedegades”).

“Despesa”, a càrrec del grup d’adults de l’Escola de Teatre urgellenca, parla del que queda quan s’ha gastat, del fet d’assumir que contínuament es destina temps a coses absurdes i que a vegades pesa pensar que som consumidors compulsius de temps. Set persones adultes parlen dels seus secrets, les seves estratègies i les seves contradiccions pel que fa a la gestió d’aquest bé, “mentre la sorra d’un rellotge va caient en un constant despreniment”. L’obra, dirigida per Núria Llobet, exposa que “Despesa va adonar-se que despendre i desp(r)endre són el mateix quan assumim que gastar temps tranquil·lament és alliberar-se”.

Pel que fa a l’obra “Assedegades”, que interpreta el grup de joves, mostra com “davant de la visió d’una vida adulta en un món sense esperança, una jove de disset anys es lleva decidida a no callar i a deixar fluir tota la ràbia que sent a dins per a expressar la seva set de vida, d’amor i de bellesa”. La peça teatral, dirigida per Joel Pla, reflexiona sobre què és la bellesa i sobre si es pot conservar eternament.

La proposta cultural compta amb la col·laboració de Ajuntament de Coll de Nargó i Espai Dinosfera

Cartell anunciador de l’obra “Assedegades” que s’escenificarà a Coll de Nargó (20 hores)

Nova imatge i nou nom al Memorial Jordi Capdevila

L’Associació cultural Nargònia sorgeix del Memorial Jordi Capdevila, que n’és el punt de partida i marca l’objectiu de continuar amb la tasca altruista de divulgació, promoció i suport a les iniciatives culturals i socials a l’entorn de Nargó, l’Alt Urgell i el Pirineu, de Jordi Capdevila i Vidal. Després d’haver engrescat una seixantena de socis i sòcies i d’haver consolidat una Junta de dotze persones, l’entitat ha volgut fer un pas més en aquest projecte i donar-li una nova imatge i un nou nom que evoca “un territori fictici on tot es pot imaginar i tot està per crear”.





Jordi Capdevila i Vidal

Jordi Capdevila i Vidal (1952-2022) va impulsar o va col·laborar en multitud de projectes locals, tant en l’àmbit cultural com en el patrimoni, l’esport i la llengua a Coll de Nargó, però també a la resta de l’Alt Urgell i el Pirineu. Entre d’altres, es va implicar en el Museu dels Dinosaures (Dinosfera), l’Associació de Gent Gran, el Grup de Lectura, els Raiers de Nargó, les visites guiades als museus, la Penya dels Nargonautes, el Voluntariat per la Llengua, Fem Territori, el CF Coll de Nargó, la Penya Blaugrana nargonina i el local de La Societat. Per això, se’l recorda especialment per la seva tasca altruista i de dedicació al poble i a les persones.