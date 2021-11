Diferents maneres de torrar les castanyes

Hi ha moltes maneres de torrar les castanyes i gaudir d’aquest fruit típic de l’època tardorenca, fruit que tot i assemblar-se físicament a la fruita seca, estaria més a prop del cereal nutricionalment parlant.

La forma habitual de rostir les castanyes és al foc i amb carbó, però no sempre tenim l’espai ni la disponibilitat de fer-les així a casa, per la qual cosa proposem tres alternatives per a poder degustar-les i que queden igualment saboroses.

No obstant això, independentment de quina sigui l’alternativa triada, haurem sempre de fer un tall prèviament, assegurant-nos de travessar totes dues capes, per a evitar que ens explotin durant la cocció i perquè es facin molt millor.

1. En el forn. El primer que farem serà preescalfar el forn a 200 graus. Cobrim la safata del forn amb paper d’alumini o amb paper de forn i les anirem col·locant. Les daurarem d’una banda durant uns 10 minuts i a continuació els donarem la volta perquè acabin de cuinar-se també per l’altre costat durant el mateix temps.

2. En la paella. Utilitzarem una paella castanyera, la típica amb forats. No és que no puguem fer servir cap altra, però el resultat, no serà el mateix. En aquest cas, quan la pell es posi negra, és el moment de retirar-les del foc. Aproximadament trigaran de 15 a 20 minuts com a màxim.

3. En el microones. Aquesta opció és la més delicada. Primer perquè no podrem posar-ne moltes alhora, i després perquè haurem d’estar molt pendent en tot moment de com es van fent per a no passar-nos. A tall d’exemple, tot i que dependrà de cada model, a uns 800 W, trigarien uns 2 o 3 minuts, no més. També caldrà tenir molt de compte amb el vapor, ja que per aquest sistema se’n desprèn molt i podríem cremar-nos.

Hi ha molta gent que després de torrar-les, hi posen sal, encara que això no és necessari i dependrà del gust de cadascú.