Com estalviar en calefacció i aigua calenta

L’economia familiar és un tema que ens preocupa a tots, i estalviar uns euros és sempre una bona notícia. Un de les majors despeses energètiques que tenim quan arriben les baixes temperatures prové de la calefacció i de l’aigua calenta. No podem privar-nos d’aquests dos elements, però sí que podem seguir unes quantes recomanacions que faran que la nostra factura no sigui tan elevada.

S’empra molta menys aigua si omplim el rentavaixella fins al seu límit de càrrega.

Pel que fa a la rentadora, moltes vegades és suficient rentar amb programes curts i en fred.

Utilitzar una bomba de calor per a obtenir aigua calenta és l’alternativa eficient als escalfadors de gas, ja que utilitza fonts d’energia renovables, com l’aire exterior.

Comprovar el bon aïllament de la casa és clau, especialment en els mesos més freds i per a evitar que la calor s’escapi de casa.

A més, si la nostra casa té una bona situació i disposa de llum natural al llarg del dia, l’ideal és aprofitar aquesta calor mantenint les persianes pujades i les cortines obertes. Farem just el contrari quan la temperatura exterior sigui inferior a la interior.

També cal ajustar la temperatura adequada per a no gastar de més, i apagar els sistemes que no necessitem.

Per Tot Sant Cugat

Font: ellibrepensador.com