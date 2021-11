El plat favorit dels catalans

La revista Cuina, tot i els seus 20 anys, segueix imparable en la seva creuada a favor de la cuina catalana, entesa en el sentit més ampli de la paraula. el passat mes d’octubre ha tingut plena efervescència la campanya/referèndum per saber quin és el plat de festa favorit dels catalans. Ja sabeu, aquell plat que surt a la taula familiar un o dos cops a l’any, generalment cuinat per l’equip sènior de la plantilla – amb algun secret – i que tothom espera en candeletes.

La selecció de plats presentats a votació és força eclèctica, anant de la sumptuosa sarsuela a la modesta ensalada russa i de les selectives galtes de porc als omnipresents i diversificats canelons, en aquest cas de pollastre. Imagino que tot plegat amb la voluntat de recollir en el concepte “plat de festa”, tant aquell que sembla reservat per les festes de guardar amb missa solemne, com les que es fan algun dissabte al matí quan es va al restaurant del mercat a mitja compra. I és que el gaudi gastronòmic, no l’hauríem d’associar només a les taules ben parades, amb tovalles de fil i copes de cristall. Si el gaudi és festa i la festa, gaudi, qualsevol instant en què ambdues coses coincideixin ha de tenir un plat identificador. De la mateixa manera que acostuma a tenir una música associada i uns rituals d’obligat compliment.

O potser, per posar només dos exemples, no és en ple estiu i en una taula ombrívola a l’aire lliure quan ve més de gust una fideuada? I a l’hivern, a tocar de la llar de foc, quan es genera un ampli consens al voltant del fricandó de l’àvia?

A més, bandegem la idea burgesa que associa un plat de festa amb el luxe. Uns modestos macarrons de rostit o un discret conill amb samfaina poden provocar tanta o més xerinola i “bon rotllo” que un garrí al forn o un pollastre rostit.

Un darrer aclariment. Els plats que esmento concorren a l’elecció. Però no són els únics. Els he agafat a l’atzar i, per tant, trieu el vostre entre els 20 que es presenten. Amb total llibertat.

Per què, no diem que l’important és participar? Doncs, a l’avançada, felicitats al guanyador, als 3 finalistes i als 16 quasi guanyadors.