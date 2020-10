Després de l’estiu… Comença l’operació rescat del cabell!

Tant el cabell com el cuir cabellut solen acabar l’estiu amb múltiples danys, causats per factors ambientals com el sol, el salnitre i el clor, així com per la falta de cures adequades. Per això, ara és el moment de proporcionar-li al teu cabell les cures precises i intensives per retornar l’equilibri i, en conseqüència, la seva salut i bellesa. Comença l’operació rescat!

Com afecta l’estiu al cabell i al cuir cabellut?

Com explica Oscar Sánchez, director de formació de Davines España, el signe de dany capil·lar més evident i comú després de l’estiu és una gran deshidratació. “La incidència dels raigs UV sobre la cutícula capil·lar fa que es ressequi i obri, propiciant que es perdi la hidratació essencial i que sigui difícil mantenir la que s’aporta de manera externa. Això s’accelera i empitjora amb l’acció anàloga que sobre ella tenen el salnitre i el clor”.

Altres senyals de que el cabell necessita un rescat són: “Pèrdua de color, ja sigui tenyit o natural, per la descoloració del pigment i/o la melanina natural del cabell. També les aigües de zones pròximes a la costa solen ser molt més fortes, amb més calç, i això també afecta molt a l’estat general del cabell. A més, solem caure en la despreocupació que comporta el relax propi de les vacances i utilitzem productes no adequats, aquells que tenim a mà i no els nostres productes habituals”.

I si parlem del cuir cabellut, cal tenir en compte que “també sofreix agressió UV i pot cremar-se, especialment el de les persones amb cabell fi, i els homes o dones amb talls de cabell molt curt. Així mateix, sofreix de la deshidratació resultant dels factors que afecten la pell de tot el cos, i ve acompanyada d’incomoditat, descamació i picor. Suem més, i el seu caràcter salí empitjora i agreuja el seu estat, podent sotmetre’l a un estat constant d’irritació i estrès”.

L’única solució és tallar?

Aquesta ha estat la creença popular durant molt de temps, no obstant això, no sempre és necessari. El veritablement important és fer un bon diagnòstic. Com explica Xevi Jubany, director tècnic-artístic de KIN Cosmetics: “Una visita al saló de perruqueria és la solució perfecta per a començar amb un cabell renovat la nova temporada. El diagnòstic professional és clau per a personalitzar el tractament i donar solució a la necessitat concreta de cada client. Això ens evitarà pèrdues de temps i accelerarà la recuperació del cabell”.

A més d’aquest diagnòstic personalitzat, que és més que recomanable, existeixen algunes recomanacions que pots seguir des de ja per a retornar-li al teu cabell la seva salut i vitalitat. Per exemple, si volem reposar la hidratació que li falta al cabell, Mario Anes, director artístic de Cotril España, recomana “utilitzar productes rics en nutrients i agents hidratants“. Aquests són: “Màscara, una vegada per setmana; sèrums o olis nutritius, sempre que es necessiti o cada dia en el cas de cabells arrissats, per a donar-los una xutada d’hidratació i definir el rínxol; i un xampú suau que contingui ingredients hidratants, en dies alterns o tots els dies”. Alguns dels ingredients més hidratants per al cabell són: la queratina, l’àcid hialurònic, el pantenol, la biotina, el karité o la jojoba.

Per a la cura del cuir cabellut, Oscar Sánchez (Davines) assenyala que cal enfocar-lo com el que és: pell. “Per a això buscarem l’ajuda d’actius prebiòtics, que aconsegueixen retornar l’equilibri de la seva microbiota”.

Per bellezactiva.com