Les bondats de prendre iogurt cada dia

Un iogurt és un producte lacti obtingut per la fermentació de microorganismes de la llet. Aquesta fermentació produeix àcid làctic, que és el que li atorga la seva textura i cremositat. Els bacteris bons que cal afegir necessàriament a la llet per a produir-lo, el fan molt més beneficiós que aquesta i també més absorbible per a tots, fins i tot per a aquelles persones que no digereixen bé la lactosa. El iogurt es va originar fa més de 4000 anys en una regió de Bulgària, i posteriorment es va expandir a Turquia i als Balcans. A l’Europa occidental no va arribar fins a principis del 1900.

Consumir, com diuen els experts, un iogurt al dia proporciona nombrosos beneficis entre els quals trobem:

1. És un aliment amb gran quantitat de nutrients com a carbohidrats, proteïnes, lípids, minerals i vitamines com l’A, l’E i la B, sobretot i en major quantitat, la B12, clau en la prevenció de malalties cardíaques.

2. Té gran concentració d’àcids linoleics en major quantitat a la llet. Aquests àcids posseeixen propietats anticancerígenes i immunoestimulants.

3. El consum de iogurt s’associa a un menor risc de sofrir diabetis tipus II.

4. És una font de proteïnes d’alta qualitat i contribueix gràcies al seu calci al creixement dels músculs i a l’enfortiment d’ossos i dents.

5. Conté calci com hem dit, però també grans quantitats de Potassi, Fòsfor, Magnesi i Zinc, enfortint el sistema immunològic.

6. És font d’Omega 3, encara que en menor mesura que el contenen els peixos blaus.

7. Millora la salut digestiva a causa dels seus probiòtics, afavorint el trànsit intestinal i per tant protegint de la descomposició. Per això talla la diarrea i combat el restrenyiment.

8. És bo també per al cor. Gràcies als seus greixos monoinsaturats, fa pujar el colesterol anomenat bo (HDL) i redueix la pressió arterial.

9. Regenera la Flora intestinal destruïda pel consum d’antibiòtics.

10. Té poques calories, per la qual cosa es pot prendre en qualsevol dieta, encara que si aquest és el cas, millor optar pels desnatats. A causa d’aquesta baixa aportació calòrica, es converteix en l’aliment ideal per a prendre entre hores, sigui a mitjan matí o com a berenar, en substitució d’altres snacks salats o dolços no tan beneficiosos.

A més de tot això, és un producte amb un agradable sabor, ja que gràcies a les seves múltiples varietats de presentació, derivats, sabors i textures, satisfà als consumidors de totes les edats.

Per Eva Remolina