Els Cranc haureu d’assumir un canvi de plans del 5 a l’11 d’octubre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

La teva parella veurà molt clar el que et convé, mira de no contradir-la i posa el millor dels teus somriures; així evitaràs que els seus desitjos es converteixin en ordres. Treball: espera que et demanin consell abans de donar-lo. La paciència no és el teu fort, però si et precipites, cauràs malament.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Moment òptim per fer un pas important que reafirmi les teves relacions sentimentals. Mou les teves emocions estancades. Treball: pots solucionar qualsevol problema, sempre que no perdis els nervis culpant a uns altres, aprèn a relaxar-te.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Una amistat que havies perdut de vista podria reaparèixer de sobte amb la intenció de reprendre la vostra relació. Treball: per no tornar a repetir problemes, enfronta’t a ells amb l’ànim de solucionar-los, no per alleujar els teus sentiments de culpa.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Hi ha moments en què les emocions et desborden, i és per l’ímpetu amb el qual t’aferres a les circumstàncies, a les persones. L’amor no es mesura per la quantitat de petons o paraules que expressis, relaxa’t. Treball: hauràs d’assumir un canvi de plans.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

La comprensió és una qualitat que has de fomentar més sovint. Estàs a l’altura de les circumstàncies quan et mostres empàtic. Treball: reserva’t un espai en hores laborals per desconnectar, els clients, els companys i els caps t’estan estressant.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

La raó no té importància quan has d’enfrontar-te amb la persona que estimes. Recapacita i avalua el que realment paga la pena. Treball: si escoltes crítiques negatives cap a tu no els ho tinguis en compte. Bon moment per resoldre causes pendents.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Una cita pot donar molt de si, i acabar en un sonat romanç i deixar petjada en el teu cor i donar-te la possibilitat de superar la sensació de fracàs que portes temps albergant. Treball: portes temps esperant un reconeixement, tindràs una gran notícia.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Bon moment per enamorar-te de la vida, per conèixer gent que et permeti descobrir coses meravelloses que renoven les teves ànsies d’equilibri interior. Treball: hi ha possibilitats professionals que potser no has contemplat, intenta-ho.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

El descontrol et porta a perdre la paciència. Per no penedir-te de les teves paraules, no arribis al límit. Busca la solitud per aconseguir calmar-te. Treball: pot esclatar un conflicte, no deixis que s’acumulin retrets. Aclareix la situació al més aviat possible.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Perquè la confiança i l’autenticitat siguin la base sobre la qual edifiques la teva relació, dona el primer pas i sigues capaç d’obrir el teu cor sense por al fet que et facin mal. Treball: si alguna cosa et diu que quelcom no sortirà bé, aquests dies escolta a la teva intuïció, i segur que l’encertes.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Els teus sentiments estan guardats en el teu cor. Ningú pot fer-te mal, però tal vegada perdis experiències per falta de confiança en tu i en els altres. Treball: tens el poder de canviar les situacions, sempre i quan aquest sigui de debò el teu objectiu.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Queixar-te de com van les coses a casa teva és demostrar que no saps manejar la situació i que, per això, no pots donar consells a ningú. Treball: la confiança que diposites en tu mateixa és fonamental per emprendre nous objectius. Evita obsessions.