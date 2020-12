Decorar l’entrada de la llar

És important mantenir una bona decoració en tota la casa, i quan parlem de tota la casa, és tota, pel que no podem oblidar-nos de l’entrada a la llar. Pensa que els teus familiars i amics entraran per ella quan et visitin i serà la primera impressió que s’emportin de la teva llar.

Hi ha fantàstiques idees per a decorar les entrades de cases amb jardí. En èpoques com Nadal o Halloween, pots afegir alguns complements que vagin d’acord amb la decoració temàtica. Però també pots decorar-la en qualsevol altra època de l’any, sense necessitat de cap celebració especial. Del que es tracta és de donar personalitat a aquest espai i és una tasca que no resulta molt complicada.

Si disposes de tanques, plantes i flors, procura podar-les puntualment perquè tinguin un aspecte bonic. Si t’agrada un color en particular, busca flors que el comparteixin i complements del mateix color.

Una idea molt maca, tracta de penjar fanalets per a marcar el camí des de l’enreixat exterior fins a la porta d’entrada. Si a més, tens un camí fet de pedra o sorra, quedarà preciós de nit i serà bastant pràctic per a no ensopegar amb res. Si no tens tant d’espai exterior, simplement decora i il·lumina el porxo amb elements com gerros, fanalets o espelmes. Canviarà molt l’aspecte de l’entrada i la farà més agradable.

Per Decoracion2.com