Protegeix la teva mirada del cansament amb els contorns d’ulls

Esborrar les ulleres. Si hagués de triar un desig beauty per a veure’m bé tots els matins, independentment de les modes, de com hagi dormit, de si és dilluns o diumenge, seria aquest. El cansament i la fatiga se’ns acumulen en la mirada, obligant-nos a lluir un aspecte cansat i apagat.

Abans de començar amb el maquillatge, d’intentar tapar aquesta petjada d’una mala nit, de la preocupació o de l’estrès, descobrirem com lluir millor amb la cara rentada. No et perdis aquest article sobre contorns d’ulls.

Claus de l’ús del contorn d’ulls

Alguns dies en què el meu cutis ha estat especialment transparent amb la meva falta de descans o amb totes les meves preocupacions, he apostat per un maquillatge que no ha acabat de ser del tot afavoridor. I tot per què? Doncs perquè el tractament del cutis precedeix a l’ús de cosmètics, perquè abans de tapar o de col·locar un vel embellidor, és molt recomanable cuidar el rostre directament. Així, amb el maquillatge, tot serà sumar.

En una rutina completa i eficaç de cura facial matutina i nocturna ha d’haver-hi un contorn d’ulls. Aquest tractament específic suposa una solució senzilla i còmoda a la zona de la mirada, omplint-la de lluminositat, difuminant els signes visibles de l’edat i els provocats per una mala alimentació o hàbits perjudicials.

El contorn d’ulls només s’ha d’aplicar a baix? Fals!

Catalina Narváez, directora d’educació d’Aromatherapy Associates, explica que aquest cosmètic específic pot disposar-se en el contorn inferior i superior, a excepció de les fórmules que han estat formulades només per a una zona. Narváez inclou la seva recomanació: «també en l’àrea de l’entrecella».

S’ha de posar amb el dit anul·lar? Fals!

Encara que en la cosmètica coreana, es recomana aquest dit per a fomentar la circulació de la zona mentre s’aplica el producte, no sempre ha de ser així. Raquel González, directora d’educació de Perricone MD, assenyala que aquesta tècnica és útil per als contorns més foscos, però que pot realitzar-se l’aplicació amb qualsevol dit. Quan la retenció de líquids és el causant de les bosses, un gran aliat pot ser un drenatge limfàtic, amb «la tècnica d’arrossegament, des del centre fins a la templa».

Ha de ser un producte específic per a tractar el contorn d’ulls? Veritat!

Valeria Navarro, directora tècnica de Boutijour, recorda que un tractament especialment formulat per a aquesta zona aconseguirà un resultat molt més afavoridor. Com indica Navarro, «El motiu està en el fet que aquesta pell és més fina, com molts saben, però també té un altre nivell de pH diferent»

Per bellezactiva.com