Re&Wear i VSAa comunicació aposten per la sostenibilitat a benefici d’Unicef Andorra

Re&Wear, VSA Comunicació i Unicef Andorra han signat un nou conveni de col·laboració posant a la venda una sèrie de productes dissenyats per Re&Wear fabricats amb lones reciclades cedides per VSA comunicació, apostant així per la sostenibilitat. Una col·lecció única de tres models d´articles exclusius, estotjos, bossa petita i bossa pel berenar. El 100% del preu de venda en el cas dels estotjos i el 35% del preu de venda de les bosses serà a benefici d’Unicef Andorra que la destinarà a les campanyes que l’ONG promou a favor dels infants més vulnerables.

Els productes es podran comprar directament a la botiga dels Encants d’Unicef (situada a les Botigues del Fener, al carrer Na Maria Pla a Andorra la Vella, està oberta cada dimarts de 16 a 20 h). Els preus de venta són 6€ l’estoig, 16€ la bossa petita i 19€ la bossa porta-berenar.

Aquest nou conveni encaixa a la perfecció amb el compromís que tant Unicef Andorra com els dos col·laboradors, Re&Wear i VSA, tenen en favor de la sostenibilitat. Cal tenir en compte que l’impacte de la crisi climàtica és “una amenaça creixent per als infants a Andorra i a arreu del món”, asseguren des d’Unicef Andorra. Els efectes del canvi climàtic ja s’estan fent notar i són un dels principals reptes al que s’hauran d’enfrontar els infants d’avui i els nens i nenes del futur. “És responsabilitat de tota la societat passar de les paraules a les accions i comprometre’s per canviar la tendència negativa i aconseguir resultats per a que la supervivència i el bon desenvolupament de la infància sigui una realitat”, afegeix l’ONG en un comunicat.

La presidenta d’Unicef Andorra, Laura Álvarez, comenta que “acords com aquest ens ajuden a continuar treballant per millorar la situació dels infants arreu del món i esperem que avui sigui el començament d’una llarga relació pels drets dels nens i les nenes”.

Per la seva part, Marissa McDonald, directora de Re&Wear, també fa una valoració molt positiva d’aquest nou conveni de col·laboració. “Estic encantada de poder col·laborar amb projectes d´Unicef pels drets dels infants, tot i apostant per la sostenibilitat”, ha manifestat.

Finalment, Antonio Suberviola, gerent de VSA Comunicació, expressa que col·laborar amb Unicef Andorra i Re&Wear en aquest nou projecte és un pas més en la llarga relació que tenen amb el comitè i mostra el seu compromís amb aconseguir un món més sostenible per a tots els infants.

Sobre Re&Wear

Nord-americana, la Marissa McDonald, mare de 4 fills, instal·lada al Principat des de fa ja 12 anys, va decidir apostar per a la sostenibilitat, volent protegir el medi ambient. Va començar des de casa, volent limitar els residus generats. Fa quatre anys va crear la seva empresa Re&Wear, per vendre els seus productes i conscienciar sobre la importància de reciclar i reutilitzar per salvar el planeta.

Sobre UNICEF – Comitè d’Andorra

El Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF es va constituir el 1994 com a organització no governamental, sense ànim de lucre, per donar suport als objectius i al mandat del Fons de les Nacions Unides per la Infància (UNICEF). UNICEF Andorra treballa per defensar i promoure els objectius i els principis de la Convenció dels drets de l’infant; per garantir que els drets de la infància es tinguin en compte; per promoure la participació dels infants i joves perquè donin la seva opinió i es responsabilitzin de totes les accions que els afecten; i per promoure la solidaritat donant a conèixer la situació dels infants als països més pobres o en situació de conflictes o emergències, i comprometre persones, entitats i empreses perquè donin suport econòmic per aconseguir que tots els infants del món tinguin l’oportunitat per tenir un desenvolupament integral: www.unicef.ad

Sobre UNICEF

UNICEF promou els drets i el benestar de tots els nens, nenes i adolescents en tot el què fa. Amb els seus aliats, treballen a 190 països i territoris per a transformar aquest compromís en accions pràctiques que beneficiïn a tots els infants i centrem especialment els nostres esforços en arribar als més vulnerables i exclosos, a tot el món : www.unicef.org