Decora el teu jardí amb material reciclat

El jardí és un dels llocs que regala pau i bellesa a una llar. No n’hi ha prou amb sembrar plantes a l’atzar. El seu aspecte pot ser ordenat i conforme a la decoració de l’habitatge. Perquè quedi bé no cal invertir diners, ja que podem reciclar peces o objectes abandonats. Així que abans de desfer-te d’alguna cosa que ja no usis, mira aquestes idees. Els resultats seran meravellosos.

Una escala vella, però que posseeixi tots els seus esglaons podria servir de prestatge per als testos. Es veurà espectacular a la terrassa o al pati.

Generalment quan es tallen arbres, els troncs s’apilen per a aprofitar com a llenya per al foc. No obstant això, abans de tirar-los a la xemeneia, prova convertir-los en testos per a les teves flors. Buida la fusta i sembra els teus cultius. Mentre més florejades siguin les varietats que triïs, millor serà l’efecte.

Una altra forma molt original d’adornar un jardí, és usar tubs de PVC per a sembrar. Per a això has d’obrir forats perquè surtin els brots i flors, i tapar la base perquè la terra no s’escampi. Igualment, obre orificis perquè dreni l’aigua. Pinta’ls de colors brillants.

Les banyeres i fins i tot les olles velles funcionen com a gerros. Pots pintar-les o deixar-les tal qual per a crear un estil antic.

Una idea ecològica és usar pneumàtics d’automòbils per a col·locar plantes. Si en tens molts, pinta’ls de diferents matisos i situa’ls en forma triangular, els uns sobre els altres.

Conserves una vella porta de fusta o finestra? Dóna’ls una mica de color i posa les teves flors.

També aconseguiràs molt estil amb un carretó antic o una gàbia per a ocells.

Per a donar un aire artístic al teu pati, penja en els arbres marcs de fusta i centra en ells les teves plantes més maques.

Les botes de pluja que ja no serveixen són aprofitables si fas petits forats en la sola perquè dreni l’aigua i les converteixes en testos.

Una bicicleta antiga amb cistella inclosa és una altra alternativa i donarà un aspecte vintage al jardí. Omple la cistella amb flors menudes i de colors pastel. Pinta-la de color blanc. És una aposta romàntica i seductora.