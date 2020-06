Comencen les obres de la fase 1 de la xarxa de calor d’Andorra la Vella

Avui comencen els treballs de construcció de la xarxa de calor d’Andorra la Vella. Les obres, que tenen una durada prevista total de 10 mesos, es dividiran en tres trams.

Les obres del primer tram tenen una durada prevista de 3 mesos i mig i afectaran la zona compresa entre el Poliesportiu d’Andorra i la rotonda de Tobira. Els treballs en aquesta zona s’inicien en aquesta època de l’any coincidint amb l’aturada de les escoles per així minimitzar les incidències a la xarxa viària.

El segon tram, que s’executarà a partir de finals de setembre, va des de la rotonda de Tobira fins al carrer de la Grau. El tercer, finalment, connectarà les zones on es troben el Centre Esportiu dels Serradells i la nova Seu de la Justícia. Si els treballs van a bon ritme i no es veuen afectats per cap incidència, es preveu la finalització de la fase 1 durant l’abril del 2021 .

Durant tot el període d’execució de les obres, es realitzarà un seguiment acurat entre tots els agents implicats per minimitzar les possibles molèsties ocasionades als veïns de la zona així com l’impacte a la xarxa viària.

Els treballs de construcció de la xarxa de calor, que acabarà connectant CTRASA amb el nucli urbà de la capital, consisteixen en la instal·lació d’unes canonades que permetran transportar la calor en forma d’aigua calenta perquè els edificis de la zona la puguin utilitzar com a calefacció i com a aigua calenta sanitària. Així un cop finalitzats els treballs de la fase 1, unes 600 llars ja s’escalfaran amb calor provinent d’aquesta infraestructura que proporciona una energia més eficient i sostenible.

Les fases 2 i 3, que es desenvoluparan en els pròxims anys, abastiran les zones de Prada Motxilla i de Prat de la Creu podent oferir aquesta energia tèrmica a unes 2.000 llars de la parròquia un cop finalitzin els treballs de totes les fases.

Gràcies a la xarxa de calor, s’eliminen solucions de calefacció individuals de tots els edificis existents i de nova construcció que s’embranquin a la xarxa, i se substitueixen per un sistema compartit més net i sostenible. Així s’aconseguirà millorar la qualitat l’aire dels habitants d’Andorra la Vella, eliminant cada any emissions assimilables a les de 3.500 vehicles.