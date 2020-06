Renova la teva llar pintant i personalitzant les portes d’interior

Les portes d’interior ajuden a personalitzar els espais i a dotar-los d’estil. Pintar-les no és complicat, i en canvi aconseguiràs un canvi espectacular en tota la casa. El blanc és un color que potencia la llum natural i àmplia visualment l’espai.

Però si vols donar un toc d’alegria i vitalitat a la teva llar, utilitza el groc. El rosa és un altre color que gaudeix de gran popularitat. Els tons més pàl·lids són perfectes per a donar a l’ambient un aire de modernitat.

Un altre color que afegeix color i alegria a les estades és el blau. Per a habitacions infantils un to clar queda molt bé.

Per a altres estades pots optar per tons més intensos. Les portes d’interior pintades en tons més foscos (gris grafit, blau, petroli, verd ampolla, etc…) en canvi afegeixen elegància i sofisticació a l’ambient. En aquests casos, és important comptar amb suficient il·luminació natural i espais amplis per a no donar una sensació asfixiant. Les portes negres són una aposta arriscada però interessant, ja que aporta personalitat i sofisticació i el binomi blanc negre sempre és una bona combinació.

Si prefereixes no pintar, sempre pots optar per vinils decoratius, siguin de tota la superfície o amb petits missatges i dissenys.

Per Decoracion2.com