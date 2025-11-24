Croque monsieur

Un saborós sandvitx croque monsieur (Getty Images)

El croque-monsieur és un sandvitx elaborat amb pa de motlle, pernil cuit, formatge i salsa beixamel gratinat al forn. És una versió milloradíssima del clàssic sandvitx mixt (biquini), l’origen del qual trobem a França i que, segons explica el saber popular, va aparèixer per primera vegada a la carta d’un cafè parisenc, el 1910. Aquesta és la proposta de la setmana. Una recepta que farà les delícies de la família tant per a esmorzar, berenar, sopar o per a un dinar ràpid.

Ingredients (per a 2 persones):

  • 4 llesques de pa de motlle (millor si és una mica gruixut)
  • 2 llesques de pernil dolç 
  • 2 llesques de formatge emmental o gruyère
  • 20 g de mantega
  • 20 g de farina
  • 200 ml de llet
  • Nou moscada (un polsim)
  • Sal i pebre



Elaboració:

  1. Preparem la beixamel:
    • En un cassó, fon la mantega. Afegeix-hi la farina i remena bé.
    • Incorpora a poc a poc la llet calenta, sense parar de batre, fins que quedi una salsa espessa i suau.
    • Assaona amb sal, pebre i un polsim de nou moscada.

  2. Muntem l’entrepà:
    • Sobre una llesca de pa, posa una llesca de pernil i una de formatge.
    • Tapa amb una altra llesca de pa.

  3. Acabat al forn:
    • Unta la part superior de l’entrepà amb beixamel i reparteix una mica més de formatge ratllat al damunt.
    • Enforna a 200 °C uns 10 minuts, fins que la superfície quedi daurada i gratinada.



Diferència entre Croque Monsieur i Croque Madame

El Croque Monsieur és l’entrepà clàssic amb pernil, formatge i beixamel, gratinat al forn. El Croque Madame és exactament el mateix, però porta un ou ferrat al damunt.

Diuen que el nom ve perquè l’ou recorda un barret de dona.

