El croque-monsieur és un sandvitx elaborat amb pa de motlle, pernil cuit, formatge i salsa beixamel gratinat al forn. És una versió milloradíssima del clàssic sandvitx mixt (biquini), l’origen del qual trobem a França i que, segons explica el saber popular, va aparèixer per primera vegada a la carta d’un cafè parisenc, el 1910. Aquesta és la proposta de la setmana. Una recepta que farà les delícies de la família tant per a esmorzar, berenar, sopar o per a un dinar ràpid.
Ingredients (per a 2 persones):
- 4 llesques de pa de motlle (millor si és una mica gruixut)
- 2 llesques de pernil dolç
- 2 llesques de formatge emmental o gruyère
- 20 g de mantega
- 20 g de farina
- 200 ml de llet
- Nou moscada (un polsim)
- Sal i pebre
Elaboració:
- Preparem la beixamel:
- En un cassó, fon la mantega. Afegeix-hi la farina i remena bé.
- Incorpora a poc a poc la llet calenta, sense parar de batre, fins que quedi una salsa espessa i suau.
- Assaona amb sal, pebre i un polsim de nou moscada.
- Muntem l’entrepà:
- Sobre una llesca de pa, posa una llesca de pernil i una de formatge.
- Tapa amb una altra llesca de pa.
- Acabat al forn:
- Unta la part superior de l’entrepà amb beixamel i reparteix una mica més de formatge ratllat al damunt.
- Enforna a 200 °C uns 10 minuts, fins que la superfície quedi daurada i gratinada.
Diferència entre Croque Monsieur i Croque Madame
El Croque Monsieur és l’entrepà clàssic amb pernil, formatge i beixamel, gratinat al forn. El Croque Madame és exactament el mateix, però porta un ou ferrat al damunt.
Diuen que el nom ve perquè l’ou recorda un barret de dona.