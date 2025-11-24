Colors que transformen espais

Els colors de la llar estan experimentant una notable evolució, inclinant-se cap a paletes més naturals, suaus i emocionals. Aquesta tendència ha estat observada de prop per experts en el sector, que identifiquen les tonalitats que estan marcant la pauta, fusionant estil, equilibri i funcionalitat.
L’elecció de colors a la llar ha deixat de ser una qüestió merament estètica i s’ha convertit en una eina essencial per a transformar els espais i les emocions dels qui hi habiten. Les tendències cromàtiques actuals, impulsades per estudis sobre benestar i sostenibilitat, estan orientades a crear ambients més personalitzats on l’harmonia i el confort visual són prioritaris. En entorns urbans, on els habitatges solen ser més petits i amb il·luminació artificial, aquestes paletes de colors promouen la creació d’espais acollidors.
Els pintors han registrat un augment en la demanda de tonalitats com el beix càlid, el talp clar i els grisos amb matisos verdosos, especialment durant reformes i redecoracions d’habitatges de segona mà. Els professionals del sector han notat com les preferències dels consumidors han evolucionat, apuntant cap a paletes que integren necessitats funcionals i estilístiques contemporànies.
La paleta actual proposa contrastos menys agressius amb matisos suaus que afegeixen profunditat sense saturar visualment els espais.
Per Tot Sant Cugat