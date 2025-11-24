Colors que transformen espais

By:
On:
In: Llar
La paret d'un dormitori amb una tonalitat verdosa (AMIC)
La paret d’un dormitori amb una tonalitat verdosa (AMIC)

Els colors de la llar estan experimentant una notable evolució, inclinant-se cap a paletes més naturals, suaus i emocionals. Aquesta tendència ha estat observada de prop per experts en el sector, que identifiquen les tonalitats que estan marcant la pauta, fusionant estil, equilibri i funcionalitat.

L’elecció de colors a la llar ha deixat de ser una qüestió merament estètica i s’ha convertit en una eina essencial per a transformar els espais i les emocions dels qui hi habiten. Les tendències cromàtiques actuals, impulsades per estudis sobre benestar i sostenibilitat, estan orientades a crear ambients més personalitzats on l’harmonia i el confort visual són prioritaris. En entorns urbans, on els habitatges solen ser més petits i amb il·luminació artificial, aquestes paletes de colors promouen la creació d’espais acollidors.

Els pintors han registrat un augment en la demanda de tonalitats com el beix càlid, el talp clar i els grisos amb matisos verdosos, especialment durant reformes i redecoracions d’habitatges de segona mà. Els professionals del sector han notat com les preferències dels consumidors han evolucionat, apuntant cap a paletes que integren necessitats funcionals i estilístiques contemporànies.

La paleta actual proposa contrastos menys agressius amb matisos suaus que afegeixen profunditat sense saturar visualment els espais.



Per Tot Sant Cugat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]