No perdis l’oportunitat. Ho dic molt de debò. No dic ni molt menys que la teva vida es converteixi en un desconcert i que ho malgastis tot. Però, ho dic de debò, VIU!!! La teva vida no pot ser només el treball, o la responsabilitat. Hi ha moments en els quals quedar amb uns amics i sopar, o un viatge curt, cal fer-lo. Si tens parella, escapeu-vos un cap de setmana i deixa als nens amb els avis. Si no tens nens escapa’t més sovint. Fes alguna bogeria, que no falti el respecte a ningú, però que mai oblidis. Diverteix-te amb els amics, parella, família. Encara que no ho creguis, a vegades, la vida canvia sense més ni més i ja no és la mateixa.
Per tant, com a mínim, acumula records que valguin la pena. Que puguis compartir i en recordar-los t’emocionis. Escapa’t un dia a Disney amb els teus fills i no et perdis la seva cara d’il·lusió. La vida hi és per a gaudir-la. No tinguis cap mena de dubte. Els diners, evidentment són important, i no pensis que sense diners no pots fer bogeries. Si no pots anar a Disney hi haurà mil i una cosa més per fer. Al final el fet és acumular emocions. Quin és el millor record si no? Una emoció, això ho recordes sempre. La memòria ens juga males passades i després canvia coses. Però, com et vas sentir la primera vegada que et vas enamorar, la primera vegada que vas ballar sota la pluja amb algú especial… tantes i tantes coses que valen la pena haver-se viscut. Així que VIU!!!
