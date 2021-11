Criptomoneda o no criptomoneda, aquesta és la qüestió

El passat setembre El Salvador va aprovar el Bitcoin com a moneda de canvi d’ús legal. Aquesta notícia no és només històrica per al propi El Salvador, sinó també per a la resta del món. Aquest és el primer pas per impulsar la seva economia amb criptomonedes i molt probablement, com diria Neil Armstrong, un petit pas per a l’home, però un gran pas per a la humanitat. Perquè… Què és el bitcoin, en què se sustenta i per què el 7 de setembre de 2021 serà un dia que probablement recordaran els nostres fills?

El bitcoin és la primera tecnologia que es va inventar utilitzant la tecnologia blockchain o de cadena de blocs. Aquesta tecnologia es basa en un conjunt de dades estructurades en blocs, units en cadena per un identificador únic. La màgia d’aquesta tecnologia es troba en el fet que cada bloc té un identificador únic que alhora identifica a tots els blocs anteriors. Això suposa que, si un vol modificar informació del passat, ha de canviar tots els blocs existents abans d’aquest (en resum, pràcticament impossible de hackejar). Utilitzant les bases d’aquesta tecnologia, Satoshi Nakamoto, qui es desconeix si és una persona o un conjunt de persones, va crear el bitcoin el 2009.

El bitcoin va ser la primera criptomoneda que va existir i, encara que la seva estructura és complexa, destaca per ser una moneda no inflacionària (el nombre de bitcoins està limitat a 21 milions i no se’n poden crear més) i per la seva descentralització, ja que la xarxa no està controlada per una sola entitat com sí passa amb els bancs.

Però, per què aquestes dues característiques suposen un abans i un després per a les finances tal com les coneixem? Precisament perquè en un context econòmic-polític d’inestabilitat a nivell mundial en el qual molta gent ha perdut la confiança en les institucions financeres tradicionals i els bancs centrals, part de la població torna a tenir esperances en veure que un canvi de paradigma és possible.

El bitcoin el controles tu. Tu mateix pots ser miner (creador de bitcoins) i guanyar comissions fent que funcioni la xarxa (descentralització). Tu mateix pots rastrejar quins són les comissions totals que s’han pagat per executar una transacció (transparència). Tu mateix pots decidir què fer amb els teus diners, sense que un banc central pugui imprimir centenars de milers de bitllets el dia de demà i, per conseqüència, que el valor dels teus diners decaigui (anti-inflació).

Potser en aquest punt encara no veus el valor de tot plegat, però imagina’t viure a Veneçuela on tan sols a l’abril van tenir una inflació del 33,4%. La inflació ens afecta a tots, Veneçuela o el Congo serien el màxim exponent d’això, però no oblidem que a Europa o Estats Units la inflació també juga un paper rellevant. D’aquí, que segueixi sonant la típica frase: “A la meva època amb aquests diners compràvem el doble”. Avui estalviar en un banc, en lloc de generar més diners, produeix pèrdues.

I aquesta falta de control agrada als governs? La resposta és no. És per això que el fet que un país com El Salvador legalitzi el bitcoin és una cosa històrica i marca un precedent perquè el bitcoin arribi a ser una moneda acceptada a nivell global. No hem d’oblidar que, durant els últims mesos, empreses com Paypal, Visa i Goldman Sachs, entre unes altres, han començat a fer els seus ‘pinitos’ amb la criptodivisa.

Encara que pugui semblar molt bonic cal recordar que, fins que el bitcoin arribi a tenir una adopció massiva, la volatilitat serà molt elevada i pot ocasionar grans pèrdues econòmiques (l’última, una caiguda de més del 10 % el mateix 7 de setembre). Seguint la volatilitat, la moneda va passar de valer 11.000 dòlars al setembre del 2020 a 60.000 dòlars, set mesos després. En el moment d’escriure aquest article el preu es troba en aproximadament 46.000 dòlars.

Això és només el començament. El bitcoin és el primer pas, però el món que s’està creant sobre la tecnologia blockchain és probablement el més interessant que s’ha inventat des de l’aparició d’Internet. Per exemple, ha generat la possibilitat que qualsevol persona pugui programar un contracte intel·ligent o Smart Contract en el qual es regulen les condicions d’un préstec sense haver de passar per les comissions abusives que ofereixen alguns bancs; o poder enviar milers d’euros a un altre país, en menys de cinc segons i amb uns pocs cèntims de comissió.

Pràcticament qualsevol indústria es pot beneficiar d’aquesta tecnologia per oferir més seguretat, transparència, eliminar intermediaris, eficientar processos… Benvinguts al Criptomón.

En aquest moment existeixen més de 4.000 criptomonedes a nivell mundial, cadascuna d’elles creada per a un cas d’ús concret i amb unes propietats úniques. Si bé és cert que, com ja va passar en el 2.000 amb les .com, molts dels projectes que s’estan creant es quedaran i molts altres desapareixeran. El que sí que ja és segur és que el bitcoin i la tecnologia blockchain han arribat per quedar-se i ja representen un gran moviment.

Per David Riudor, cofundador i CEO de Goin