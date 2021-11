L’energia solar és una energia renovable i verda, i per aquesta raó és una energia ecològica. Es tracta d’una font d’energia que prové directament del sol, a través de la radiació ultraviolada. Aquesta energia és inesgotable, per tant, no existeix el problema que hi ha en l’actualitat amb els combustibles fòssils. A més, cal deixar clar que aquesta no genera gasos contaminants o gasos que promoguin l’efecte d’hivernacle. És una aliada imprescindible per a l’obtenció d’energia de manera sostenible.

Existeixen diverses maneres d’aprofitar l’energia solar, la més comuna és a través dels panells solars. Aquests, al seu torn, poden ser panells solars tèrmics (per escalfar l’aigua) i panells solars fotovoltaics (per generar electricitat). Resumint, els principals avantatges de l’energia solar són:

Energia inesgotable.

Energia verda: La producció d’electricitat o l’escalfament de l’aigua no genera gasos tòxics per a l’atmosfera.

Benefici per al teixit laboral dels països: Creen 5 vegades més llocs de treball que les energies convencionals.

Eviten la dependència de l’exterior: En tractar-se d’un recurs natural que està distribuït al llarg de tot el planeta, permet el seu aprofitament de manera autònoma en totes les regions.

