4 aperitius que et donen energia i són perfectes per al fred

El que mengem pot influir en l’estat d’ànim, el nivell d’energia i fins i tot el rendiment. Per això és tan important veure el que mengem, fins i tot els aperitius. Compartim 4 aperitius per menjar entre hores que et donen energia, sobretot ara que ha arribat el fred.

Ametlles. Són un snack ideal, deliciós, nutritiu i portàtil que et satisfà ràpidament i et brinda una injecció d’energia. Una porció d’ametlles (23 peces, aprox.) conté 48 per cent de la ingestió diària recomanada de vitamina E, i el seu consum també contribueix a disminuir el risc cardiovascular.

Xocolata negra. El seu contingut de sucre i cafeïna t’ajuden a sentir-te amb més energia. També conté magnesi, que ajuda a alleujar l’estrès de manera natural.

Barreja de fruits secs. La fruita seca es digereix ràpidament i el seu contingut de sucre es descompon per a donar-te energia immediata.

Fruita amb crema d’ametlles. Les pomes són riques en antioxidants i aporten aproximadament 13g de sucre, la qual cosa fa d’elles una font més efectiva d’energia que el cafè. Els plàtans són una gran font d’energia natural. El seu sucre es descompon ràpidament i el potassi ajuda a equilibrar el nivell de sodi. Menja-les amb una o dues cullerades de crema d’ametlla natural per a tenir la mescla perfecta d’energia + proteïna perquè la teva ment estigui atenta, donant-te energia en el moment i una sensació de sacietat durant més temps.

Per Mujerde10.com / AMIC – Tot Sant Cugat