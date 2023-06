Creen una bateria totalment comestible

Un telèfon mòbil amb el símbol d’una bateria (Unsplash)

Els qui tenen fills, saben àmpliament que, quan són petits, tenen tendència a ficar-se dins la boca tot el que troben, i cal anar amb molt de compte amb el que puguin empassar-se. Les piles que trobem en moltes joguines, per exemple, contenen una gran quantitat de materials tòxics.

Un equip d’investigadors de l’Institut Italià de Tecnologia (IIT) de Milà, ha creat recentment una bateria completament recarregable utilitzant exclusivament components comestibles i no tòxics, la qual cosa ens deslliura de la preocupació de què passa quan un nen s’empassa accidentalment una d’aquestes bateries.

Òbviament, la seva principal comesa és el seu ús en joguines infantils, aportant un extra de seguretat a les joguines que requereixen piles, encara que segons els mateixos investigadors que l’han desenvolupat, i tal com explica Ars Technica, també podria ser útil en el cas d’aplicacions mèdiques, equipant als dispositius electrònics en miniatura que han d’operar a l’interior del cos, com són els biosensors, o els robots que administren medicaments.

De moment, aquest desenvolupament no està a l’altura de ser utilitzat en producció, perquè la bateria comestible encara no ofereix una potència suficient per a resultar efectiva; així, és capaç de subministrar 48 microamperes de corrent durant poc més de 10 minuts, clarament insuficient per a l’operativa a llarg termini, encara que sí que pot alimentar un petit dispositiu que hagi de ser utilitzat per un període de temps molt breu. En qualsevol cas, aquesta tecnologia continua en desenvolupament, per la qual cosa podríem veure avanços interessants d’aquí a una mica temps.

Els elements que componen aquestes bateries es poden trobar en qualsevol botiga de comestibles, com la quercetina, un pigment que es troba en les ametlles i les tàperes, i el qual serveix com el càtode de la bateria; la riboflavina (vitamina B2), que compon l’ànode de la bateria; nori (alga marina comestible que s’utilitza en l’embolcall dels rotllos de sushi) com a separador; per a l’electròlit, s’ha utilitzat una solució a base d’aigua (NaHSO4 aquós).

El mateix equip del IIT es troba desenvolupant diversos elements electrònics comestibles, com a transistors, de manera que l’objectiu és el de construir dispositius lògics comestibles alimentats amb la mateixa bateria. També planegen desenvolupar els primers dispositius electrònics completament comestibles amb funcions específiques, com el monitoratge del pH en l’estómac i, eventualment, tasques més complexes.





Per Tecnonews