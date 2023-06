A més altura, més forta és la “castanya”

Vídeo extret del compte de TikTok: chingona4x4

A través de les xarxes socials (n’hi ha tantes) es poden veure cada dia del món un bon grapat de fotos i vídeos. Generalment, els vídeos tenen més “ganxo”, encara que també depèn del contingut dels mateixos. Per norma, els d’humor, aquells que tenen una certa gràcia, solen ser els preferits. Sobretot els de caigudes ridícules que no es pateixen en carn pròpia.

El vídeo d’aquesta setmana és força curtet, com el protagonista. La durada de les imatges, doncs, és breu, però, és prou divertit com per a recuperar-lo per al “Naufragant per la xarxa”. El tio s’acaba fotent una “nata”. Sabeu per què? Perquè ha vist massa pel·lícules.





