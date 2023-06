Futbol sala femení: França i Catalunya jugaran a la Seu

Imatge d’un partit entre les seleccions de França i Catalunya de futbol sala (FCFS)

El Palau d’Esports de la Seu d’Urgell serà l’escenari, aquest cap de setmana, d’una doble confrontació amistosa entre les seleccions absolutes femenines de futbol sala de Catalunya i França, en uns duels que formen part de la III Setmana Catalana de l’Esport que organitzen la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i Esports de la Generalitat.

El primer dels amistosos es disputarà el dissabte a les 19.00 hores, mentre que el segon tindrà lloc el diumenge a les 13.00 hores, en tots dos casos amb entrada gratuïta. Els duels suposen, a més, la tornada de la visita que la selecció catalana va fer a França a finals de maig, durant la qual ambdós equips van disputar dos amistosos que van acabar el primer amb empat (1-1) i el segon amb triomf de Catalunya per 2-5.

Cal recordar que tant el combinat català com el francès es troben immersos en la preparació de la gran cita que marca el calendari d’aquest 2023, que és el Campionat d’Europa de seleccions, en el que Catalunya a més serà amfitriona d’un torneig que es jugarà al novembre. En el cas de la Selecció Catalana, l’equip es troba a més en l’inici d’una nova etapa després del quart lloc que va obtenir al passat Mundial.

La convocatòria del seleccionador David Viñes per aquest doble amistós contra França a la Seu d’Urgell la formen cinc jugadores de l’Olímpic Argentona, que són Nerea Ribas, Corina Durante, Marta Páez, Eli Claus i Ainoa Montoya; quatre de l’AE Centelles, que són Ruth Turón, Carmen Pérez, Anna Burgaya i Judit Villacís; i una cadascuna d’altres tres equips: Anna Ros (FS Puig-reig), Berta Vilamala (Teià Futbol Cinc) i Núria Perarnau (EFS Ripoll). Hi ha doncs, alguns canvis respecte a l’anterior convocatòria, tot i que cal tenir en compte que David Viñes està provant a diferents jugadores. El cos tècnic el completen Oriol Duch com a segon entrenador i Laia Cutillas com a delegada.

Es preveu que també assisteixin als partits el president de la Federació Catalana de Futbol Sala, Dani Vives, i el directiu José Luis Torres, responsable de la parcel·la esportiva. Per part de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, té previst assistir a la jornada de cloenda la regidora d’Esports, Bàrbara Romeu, mentre que la presència de l’alcalde, Joan Barrera, està pendent de qüestions d’agenda.





III Setmana Catalana de l’Esport 2023

La Setmana Catalana de l’Esport és l’esdeveniment esportiu de referència per a fer visible l’esport català. Amb aquest esdeveniment, Catalunya torna a l’escenari internacional per a mostrar al món l’excel·lència dels seus esportistes, les seves instal·lacions esportives d’alt nivell i el seu prestigi federatiu a través de les seleccions catalanes.

La segona edició de la Setmana Catalana de l’Esport es va celebrar del 13 al 23 d’octubre del 2022 principalment a les comarques gironines. En aquesta tercera edició preveu comptar amb més de 40 disciplines esportives i més de 4.000 esportistes.