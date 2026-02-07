Crear amb les mans: Tallers d’artesania per a tots els públics a L’Institucional

Una polsera feta amb macramé (La Xarranca)

En el marc de la Fira col·lectiva d’artesans, L’Institucional amplia la seva proposta cultural amb una programació de tallers participatius oberts a tots els públics, que tindran lloc al llarg del mes de febrer. Aquesta iniciativa convida la ciutadania a descobrir l’artesania des de dins, posant l’accent en el gest, el procés creatiu i la transmissió del saber fer. Organitzada per l’associació La Xarranca, la fira posa en valor la creació feta a mà i el diàleg entre art, ofici i comunitat, tot reivindicant una artesania viva, contemporània i arrelada al territori. Els tallers permeten establir un contacte directe amb les artesanes participants i ofereixen una experiència propera, participativa i intergeneracional.

La programació inclou propostes familiars, activitats per a infants i tallers per a adults, amb disciplines tan diverses com la bijuteria, el macramé, els teixits reciclats, les espelmes aromàtiques o la creació de centres de taula. Les sessions es realitzaran a les tardes entre setmana o els caps de setmana, facilitant així l’accés a públics diversos.



Programació dels tallers

Dissabte 7 de febrer · 11 h

Matí creatiu en família: polseres de macramé



Dimarts 11 de febrer · 18.30 h

Corones i Centres de taula amb ànima



Dijous 13 de febrer · 17.30 h

Descobreix el macramé: Taller d’iniciació (clauer)



Divendres 15 de febrer· 15 h

Macramé creatiu: Dona forma al teu projecte



Dimecres 19 de febrer · 15 h

Crear telers: taller amb teixits reciclats

(Adults i infants a partir de 6 anys)



Divendres 21 de febrer · 11 h

Taller familiar de bijuteria creativa amb paper



Dimarts 25 de febrer · 18 h

Joies creatives per a mans petites

(Infants de 6 a 12 anys)



Dimecres 26 de febrer · 18 h

Crea la teva espelma aromàtica

Inscripcions: 383 024 o associaciolaxarranca@gmail.com.

