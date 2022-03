Consells perquè els pneumàtics durin el màxim

Hi ha alguns trucs que serveixen per allargar la vida dels pneumàtics i permetre que estiguin sempre en bones condicions.

La pressió del pneumàtic, fonamental

Portar la pressió indicada pel fabricant és bàsic per assegurar un bon comportament del cotxe, un correcte desgast dels pneumàtics –si estan sobreinflats, veuràs que es desgasten massa per la part central; si estan baixos de pressió, ho faran pels laterals- i, també, és la clau per evitar rebentades, que es produeixen pel sobreescalfament del pneumàtic per circular a alta velocitat amb la pressió molt baixa. Verifiqueu la vostra pressió una vegada al mes, i recordeu que heu d’ajustar la pressió amb els pneumàtics en fred. També reajusta-la si viatjaràs carregat, ja que és habitual que hagis de pujar la pressió almenys de les rodes del darrere.

Vigila el desgast, estat i edat del pneumàtic

Els pneumàtics tenen un indicador de desgast. És un petit trosset de goma intercalat en alguns dels canals més profunds. Quan el desgast del pneumàtic arriba a aquesta altura, els solcs del pneumàtic tenen 1,6 mm, el mínim exigit per llei.

Però, a més, has de tenir en compte que els hauràs de substituir abans que hagin arribat a aquest límit en els supòsits següents:

Si presenten un desgast acusat i irregular per alguna zona del pneumàtic, sobretot per parts laterals.

Si presenten talls o ‘ous’ als perfils, símptoma que l’estructura interna pot estar danyada.

A partir dels 5 anys, cal revisar l’estat. Si són pneumàtics que estan molt de temps aturats i a la intempèrie en condicions climatològiques difícils, la goma es pot deteriorar i perdre capacitat de subjecció. En cas que apreciïs símptomes, substitueix-los.

Fes el paral·lel

Conforme el cotxe va circulant i els pneumàtics es desgasten, és habitual que es desajustin les cotes de direcció i suspensió. Per això, quan canviïs els pneumàtics, és recomanable que et realitzin el conegut paral·lel per reajustar-les. Així, t’asseguraràs que el teu cotxe trepitja bé, de manera que el desgast dels pneumàtics serà més regular i el comportament del vehicle serà el que cal.

Alerta a les voravies

A l’hora d’aparcar, ves amb compte amb fregar rastells. És fàcil danyar amb ells el perfil dels pneumàtics i, fins i tot, provocar petits pessics i talls. Alhora, també és molt probable que facis mal la llanta.

Font autofacil.com