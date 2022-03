Gats: tipus de mossegada i significat

El costum de mossegar és una conducta que no és exclusiva dels cans. També els gats tenen aquest tipus de comportament. Avui ens centrem en els diferents tipus de mossegada.

El primer que cal tenir clar quan un gat mossega és el tipus de mossegada que realitza perquè, en funció d’ella, aquesta conducta té un significat o un altre.

En principi, podem parlar de dos tipus. Un d’ells és una mossegada suau i que s’acompanya d’un so. Aquí, en general, el gat pretén mostrar el seu afecte cap a la persona que mossega, però sempre que siguin mossegades lleus i el gat no tingui una conducta agressiva, sinó que es noti que està a gust. En aquests casos, pràcticament podria dir-se que equivaldrien als petons humans.

No obstant això, en aquests casos, també cal tenir en compte l’edat del gat. I és que, a mesura que el gat va complint anys, es mostra més esquiu i té menys interès per les mostres d’afecte, tant perquè les hi facin com per fer-les.

De fet, és habitual que se sentin incòmodes davant les carícies i altres mostres d’afecte a les quals és freqüent que respongui amb alguna mossegada per a mostrar el seu malestar i marcar quan i quantes carícies vol.

I també cal parlar d’una altra mena de mossegades en el gat que són totes aquelles en les quals ja no són tan lleus, causen dolor i, a més, s’acompanyen de gestos d’agressivitat. Aquestes són les que més han d’alertar.

Per Tot Sant Cugat

Font animalmascota.com