L’enigma de l’habitació 622, de Joël Dicker

Títol: L’enigma de l’habitació 622

Autor/a: Joël Dicker

Pàgines: 672

Editorial: Debutxaca

“Torna el «petit príncep de la novel·la negra, el nen consentit de la indústria literària» (GQ), ara també com a protagonista: el nou thriller de Joël Dicker és la seva novel·la més personal”.

“Més de 8.000.000 de lectors són #AddictesaDicker”

Guanyador del Premi Goncourt des Lycéens, del Gran Premi de Novel·la de l’Acadèmia Francesa, del Premi Lire, del Premi Qué Leer i del Premi San Clemente.

Una nit de desembre, un cadàver reposa al terra de l’habitació 622 del Palace de Verbier, un hotel de luxe situat als Alps suïssos. La investigació policial no es tancarà mai i el pas del temps farà que moltes persones oblidin el que va passar. Alguns anys després, a principis de l’estiu, l’escriptor Joël Dicker arriba a l’hotel per passar-hi les vacances i recuperar-se d’una ruptura sentimental. Poc s’imagina que acabarà investigant l’antic crim que amaga l’habitació del costat de la seva. I no ho farà tot sol: la Scarlett, la bella hoste aspirant a novel·lista de l’habitació contigua, l’acompanyarà en aquesta recerca mentre, al seu torn, intentarà descobrir la clau per escriure un bon llibre.

¿Què va passar a l’habitació 622 del Palace de Verbier? És la gran pregunta d’aquest thriller diabòlic, construït amb la precisió d’un rellotge suís. Joël Dicker ens porta per fi al seu país natal per narrar-nos una investigació policial en què es barregen un triangle amorós, jocs de poder, traïcions i rancúnies en una Suïssa no tan tranquil·la com semblava, on la veritat és molt diferent de tot el que hagueu pogut imaginar.

Font: lacasadellibro