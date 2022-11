Coneixem què és el Benchmarking

El Benchmarking o “punt de referència” és un mètode empresarial de millora contínua que consisteix a realitzar un estudi profund dels nostres competidors per a veure com actuen aquests i quines són les seves estratègies de mercat, a fi de poder veure en quin punt estem i adoptar accions o canviar actuacions que ens permeti millorar les vendes, ser més competitius, augmentar l’efectivitat i la productivitat, i en definitiva, ens aporti majors beneficis econòmics.

Existeixen de manera general quatre tipus de Benchmarking:

– Competitiu: es tractaria d’investigar els processos i mètodes de treball que utilitzen aquelles empreses del nostre sector i que per tant, competeixen directament amb nosaltres.

– Funcional: l’estudi no se centra en empreses del mateix sector, sinó en unes altres que directament o indirecta hi estiguin relacionades i ens afectin d’alguna manera. També es pot aplicar per a comparar un departament concret de la nostra empresa amb el mateix departament d’una altra empresa líder, pertanyi o no al nostre sector.

– Interior: ens estudiem a nosaltres mateixos, comparant mètodes de treball de diferents departaments per a comprovar si s’ajusten als objectius marcats, així com detectant possibles desviacions. Sempre, intentant aprendre els uns dels altres constantment.

– Internacional: ens fixarem en el comportament d’empreses internacionals per a poder innovar o avançar-nos a introduir un producte o servei novedós en el mercat nacional.

Els avantatges d’aplicar el Benchmarking a l’empresa són molts: