Com prendre la temperatura als gats

Una bona manera de saber si teniu el gat malalt o amb febre és a través d’un termòmetre –qualsevol altre mètode és menys fiable– tot i que molt pocs gats es deixen prendre la temperatura. L’única forma eficaç de prendre-li la temperatura és per l’anus, però heu d‘anar amb cura que el termòmetre fregui amb la paret del budell, si no estaríeu prenent la temperatura dels excrements.
És preferible utilitzar un termòmetre de plàstic, perquè si n’utilitzeu un de vidre i el gat es mou és possible que es trenqui a dintre i que els vidres li facin ferides. De totes formes, si nou us atreviu a fer-ho vosaltres, porteu-lo al veterinari, que li anirà prenent la temperatura des de petit perquè s’acostumi, ja que un gat gran difícilment li permetrà fer-ho.
La temperatura normal és superior a la nostra: entre 38 i 39 ºC és normal. Si supera els 39 ºC heu d’anar al veterinari, encara que no li noteu cap símptoma és evident que el seu organisme està patint alguna patologia que cal curar.
Per Tot Sant Cugat