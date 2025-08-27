11 anys de la mort del cantant Peret

Un 27 d’agost de 2014, ara es compleixen 11 anys, moria el cantant Peret (de nom real Pedro Pubill Calaf), a Barcelona, als 79 anys, com a conseqüència d’una pneumònia, resultat d’una complicació del càncer de pulmó que li va ser detectat setmanes abans i del que estava en tractament. Va ser el pare de la rumba catalana, rumba de Barcelona o rumba pop i un dels creadors essencials de la història de la música popular espanyola.
El seu èxit des de finals dels anys seixanta va resultar extraordinari a tot Europa i Amèrica (incloent Estats Units), venent milions de discos amb cançons com ‘Una lágrima’, ‘El mig amic’, ‘El muerto vivo’ i ‘Borriquito’.
El 1982, després d’una “visió”, es va retirar de la música i es va reconvertir en predicador de l’Església Evangèlica de Filadèlfia, fins al seu retorn triomfal el 1991, reprenent el tron com a Rei de la Rumba. Va continuar en actiu fins poc abans de la seva mort, component i gravant.
Font: EfeEme.com