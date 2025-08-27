Ningú és millor que ningú, tots fem falta

Vivint en societat ha de quedar clar que, la competició és més contraproduent que beneficiosa donat que tots depenem de tots per a sobreviure i més, si ho volem fer en harmonia. Si volem una societat altruista i guiada pel respecte i l’ordre, hem d’entendre i acceptar que hi ha rols a seguir i que cadascun d’entre nosaltres, n’agafarà un de diferent. Així doncs, és tan important el d’escombraire, com el de president de l’estat, l’única diferència que hi ha, a banda de la remuneració econòmica rebuda anualment, és la capacitat de gestió, de tenir la destresa per a governar i liderar un país. Amb això vull dir, que si dues persones tenen la mateixa empatia, formació acadèmica i el mateix nivell cultural, totes dues són aptes per a desenvolupar qualsevol dels dos rols.
Només les ganes de viure d’una determinada manera marcaran la diferència en el moment de lluitar per un o per l’altre i matiso en lluitar, perquè sempre hi ha més demanda que oferta. Per tant, ser escombraire, venedor, cambrer, esportista, polític, policia, advocat, bomber, professor, etc. socialment té el mateix valor, només que, segons el lloc on residim, ho interpretarem diferentment. Dependrà molt dels hàbits, costums i creences del nostre entorn més proper, de com ens han educat i de quins valors socials hem adquirit i defensem. Això és així, perquè quan veiem a la persona fora del seu rol social, la tractem de tu a tu, no la considerem millor que ningú, és igual que nosaltres.
Aleshores, abans de sentir llàstima per un mateix o vergonya pel nostre ofici o nivell acadèmic, és més productiu centrar-nos en el lloc on residim, perquè la mateixa feina o cultura general que tinguem, moltes vegades no és valorada de la mateixa manera. Segons on estiguem i en quin ambient social ens moguem, serem respectats i ben vistos perquè la feina, a banda de venir acompanyada del sou, sovint, també proporciona cert estatus social, igual que la intel·ligència i el fet de saber comportar-se (parlar i conducta no verbal).
