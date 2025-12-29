Com mantenir la llar segura a l’hivern

Quan arriben els dies de fred encenem estufes, xemeneies i calefaccions per a recuperar la sensació de caliu a casa. Però, aquesta època de l’any també és quan augmenten els riscos d’accidents domèstics relacionats amb el foc o el gas. La seguretat comença per la prevenció i un ús responsable dels aparells de calor.
Les estufes de gas o de butà han d’utilitzar-se sempre en espais ben ventilats i amb la revisió tècnica al dia. Mai no s’han de col·locar prop de cortines, sofàs o mobles de fusta, ja que el contacte directe pot provocar incendis. En el cas de les xemeneies, és important netejar-ne els conductes almenys una vegada l’any i utilitzar llenya seca per a evitar l’acumulació de sutge.
Un element clau de seguretat són els detectors de monòxid de carboni. Aquest gas és invisible i inodor, però altament tòxic. Aquests dispositius, econòmics i fàcils d’instal·lar, poden salvar vides alertant a temps d’una possible fuita. També és recomanable instal·lar detectors de fum i comprovar-ne les piles cada temporada.
L’hivern pot ser sinònim de confort, però també d’imprudències si no hi parem atenció. Una revisió de la calefacció, una bona ventilació i petits hàbits garanteixen que la calor de casa sigui, sobretot, tranquil·litat. Perquè mantenir la llar segura és la millor manera de gaudir-ne sense preocupacions.
Per Tot Sant Cugat