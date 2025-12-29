El pretzel, origen d’aquesta peça de brioixeria

El pretzel és reconegut arreu del món, especialment per la seva forma característica de llaç entrellaçat. Es tracta d’un pa enfornat fet amb una massa senzilla, però amb un procés particular que li dona la textura cruixent a l’exterior i tendra a l’interior, així com el color marró daurat i el toc de sal gruixuda a sobre.
L’origen del pretzel es remunta a l’Europa medieval. La llegenda més difosa situa el seu naixement als monestirs del sud d’Alemanya o del nord d’Itàlia, cap al segle VII. Es diu que fou creat per monjos com a recompensa per als nens que aprenien oracions, ja que la seva forma recorda uns braços creuats en actitud de pregària.
Amb el temps, el pretzel es va estendre per les terres de parla germànica i es convertí en un símbol de bona sort i prosperitat. Als segles posteriors, emigrants alemanys el van portar als Estats Units, on encara avui és molt popular, sobretot a Pensilvània.
Avui dia, el pretzel és típic de països com Alemanya, Àustria i Suïssa, on sovint es consumeix amb cervesa i embotits, especialment durant festes populars com l’Oktoberfest. També és present als Estats Units, on es poden trobar tant en versió tova i acabada de fer —els anomenats soft pretzels— com en format cruixent i envasat, que es menja com a snack.
En altres països d’Europa, com Luxemburg, França (sobretot a l’Alsàcia) i fins i tot Espanya, el pretzel també ha anat guanyant presència en fleques i supermercats.
Els pretzels tradicionals estan fets amb:
- Farina de blat
- Aigua
- Llevat
- Sal
- Una mica de sucre o malt
La diferència principal respecte d’altres pans és que, abans de coure’ls, els pretzels s’escalden breument en una solució d’aigua amb bicarbonat de sodi (o antigament, amb lleixiu alimentari suau). Aquest pas els dona la seva superfície brillant, el sabor característic i la textura cruixent. Finalment, s’hi afegeix sal gruixuda al damunt i s’enfornen fins que queden daurats.