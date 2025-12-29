Jove motorista ferit en un accident a l’avinguda Salou

Aquest diumenge al migdia va tenir lloc un accident de circulació a l’altura del número 20 de l’avinguda Salou, a la parròquia d’Andorra la Vella, el qual es va saldar amb el balanç d’una persona ferida. El servei de Policia va rebre l’avís alertant del sinistre de trànsit a les 12:26 hores del dia d’ahir.
El mateix servei de l’ordre assenyala que en l’esmentat incident viari, únicament, es va veure involucrat un sol vehicle. Es tracta d’una motocicleta amb matrícula del Principat d’Andorra. El seu conductor, un jove veí de les valls, de 19 anys, va resultar ferit en el succés.