Si volem mantenir el jardí càlid durant l’hivern i evitar l’alt cost que suposa un aïllament tèrmic, podem seguir uns simples consells per sortir del pas i que ens permetran gaudir del jardí també durant les èpoques més fredes.

En primer lloc, podem imitar el que fan els restaurants a les seves terrasses posant estufes portàtils. Es poden usar tant les de butà com un calefactor elèctric amb l’ajuda d’un allargador. Això sí, per ajudar a que aquesta calor es mantingui, utilitzarem una pèrgola o similar per tancar la zona i així aconseguir que la calor no se’ns escapi.

Una altra solució encara que no tan estètica, és col·locar envelats de parets de plàstic, les quals compleixen una doble funció, doncs són impermeables i transparents alhora. D’aquesta manera, podrem resguardar-nos del fred, però al mateix temps, estar a l’aire lliure.

A banda d’això, l’ambient càlid no sols ho aconseguirem amb la temperatura. La il·luminació també és molt important. Per aconseguir allargar els dies utilitzarem quinqués, espelmes o fins i tot torxes.

Per últim, no podem oblidar el factor clau que suposa un mobiliari adequat. Els mobles de vímet o fusta són bastant idonis i fan calor de llar. Han d’estar col·locats, a poder ser, en un lloc on toqui el sol i alhora resguardats del vent. Millor, si pels accessoris, triem gammes de colors càlids com els vermellosos, groguencs i ataronjats. La sensació de calor serà encara major.

