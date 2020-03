Segons un estudi del Journal of Hospital Infection, el mòbil pot contenir 600 tipus de bacteris diferents, més que un vàter, degut a la freqüència amb què el toquem i al poc que el netegem. Així, per molt que ens rentem les mans a fi d’evitar la propagació de la pandèmia, de res serveix si després el tornem a tocar o ens l’apropem a la cara i la boca.

Per això, és important realitzar una bona desinfecció d’aquesta mena d’objectes. Per a aconseguir-ho, les principals marques com Samsung i Apple donen consells de com actuar correctament. El primer de tot és assegurar-nos que està desconnectat i lliure de carcassa. Per a la funda, una neteja amb aigua i sabó és suficient. En el cas del dispositiu, millor utilitzar una tovalloleta o drap que no danyi la superfície i lliure de borriol, impregnat d’alcohol de netejar. Per les zones més inaccessibles com els connectors del carregador o dels auriculars, utilitzar un bastonet de l’oïda. Si no disposem d’alcohol podem fer una mescla d’aigua (60%) i aigua oxigenada (40%).

Millor si realitzem la mateixa operació amb altres objectes similars com tauletes, teclats, ratolins i claus entre altres.

Per Eva Remolina