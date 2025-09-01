Com conservar el formatge en funció de la seva varietat

El formatge és un aliment molt delicat i requereix una conservació adequada per a mantenir-ne el sabor, la textura i les propietats nutricionals. Tant a l’estiu com a l’hivern, i segons el tipus de formatge, cal seguir unes pautes específiques per a evitar que es faci malbé o perdi qualitat. A continuació t’expliquem com conservar correctament cada tipus de formatge durant tot l’any.
Conservació segons el tipus de formatge
1. Formatges frescos (mató, formatge fresc, burrata…)
- Temperatura ideal: Entre 2 °C i 4 °C.
- Conservació: Sempre a la nevera, a la zona més freda (normalment la part inferior).
- Embalatge: Guardar en el seu envàs original o en un recipient hermètic per a evitar que s’assequi o agafi olors d’altres aliments.
- Estiu: Extremar la vigilància, ja que les altes temperatures afavoreixen la proliferació bacteriana.
- Hivern: Encara que les temperatures siguin més baixes, s’ha de mantenir sempre refrigerat.
2. Formatges tous i cremosos (brie, camembert, torta del Casar…)
- Temperatura ideal: Entre 4 °C i 8 °C.
- Conservació: A la nevera, però millor a la zona menys freda (com el calaix de les verdures o porta).
- Embalatge: Embolicar amb paper encerat o film alimentari perforat, i evitar el plàstic hermètic que pot provocar condensació.
- Estiu: Treure de la nevera 30 minuts abans de consumir perquè recuperi la textura i aroma.
- Hivern: També convé temperar-lo abans de menjar, ja que a baixes temperatures pot quedar massa rígid.
3. Formatges semicurats i curats (manxec, comté, gruyère…)
- Temperatura ideal: Entre 8 °C i 12 °C.
- Conservació: En un lloc fresc i sec, o bé a la nevera, embolicats amb paper de formatge o drap de cotó net lleugerament humitejat.
- Estiu: És recomanable guardar-los a la nevera, però en una caixa específica per a formatges per a evitar que s’assequin.
- Hivern: Si la temperatura ambient no supera els 15 °C, es poden conservar fora de la nevera, en llocs ventilats i foscos.
4. Formatges blaus (roquefort, gorgonzola, cabrales…)
- Temperatura ideal: Entre 4 °C i 6 °C.
- Conservació: Sempre refrigerats. Cal embolicar-los bé per a evitar que les espores del fong contaminin altres aliments.
- Embalatge: Paper d’alumini o recipient hermètic.
- Estiu i hivern: Sempre a la nevera; treure una estona abans de consumir per a apreciar-ne millor els sabors.
Consells generals per a conservar formatge durant tot l’any
- Evita el plàstic hermètic: El formatge necessita “respirar”. El paper de cera o el drap humit són opcions més adequades.
- Separació per tipus: Guarda els formatges per separat per a evitar barreges de sabors i olors.
- Temperatura estable: Evita els canvis bruscos de temperatura, que poden fer malbé la textura.
- No congelis el formatge: La majoria de formatges perden textura i sabor en descongelar-se.
- Revisa regularment: Si apareix floridura no desitjada (fora del cas dels blaus), talla la part afectada amb marge de seguretat.
Tant si és estiu com hivern, treure el formatge de la nevera entre 20 i 60 minuts abans de consumir (segons el tipus) permet gaudir-ne plenament el sabor i l’aroma. El fred pot emmascarar els matisos que fan de cada formatge una delícia única.