Com eliminar la papada

La papada, o doble mentó, és una acumulació de greix sota la barbeta que pot afectar la confiança i l’autoestima de moltes persones. Tot i que sovint s’associa amb el sobrepès, hi ha diversos factors que poden contribuir a l’aparició d’aquest problema estètic. Un dels factors principals pel que es forma la papada és la genètica. Si els teus familiars tenen papada, és probable que tu també en desenvolupis. La distribució del greix corporal i l’elasticitat de la pell són en gran part heretades.
L’excés de pes pot contribuir a l’acumulació de greix en diverses parts del cos, incloent-hi sota la barbeta. Quan augmentem de pes, el greix es pot dipositar en aquesta zona, formant la papada.
Envelliment: Amb l’edat, la pell perd elasticitat i el to muscular disminueix, la qual cosa pot provocar una flacciditat a la zona de la mandíbula i la barbeta.
Mala postura: Mantenir una mala postura pot debilitar els músculs del coll i de la barbeta, contribuint a la formació de papada.
Dietes yo-yo: Les fluctuacions de pes poden causar que la pell s’estiri i es contragui repetidament, reduint la seva elasticitat i contribuint a la papada.
Per a eliminar-la, aquestes són algunes de les rutines que pots seguir:
Exercicis facials: Realitzar exercicis específics per a la zona del coll i la barbeta pot ajudar a enfortir els músculs i reduir la papada. Alguns exercicis populars inclouen aixecar la barbeta cap amunt mentre es manté la boca tancada i fer moviments de masticació sense menjar.
Dieta equilibrada i exercici: Mantenir una dieta equilibrada i fer exercici regularment és essencial per a perdre pes de manera generalitzada. La reducció de greix corporal també pot disminuir la papada.
Hidratació i cura de la pell: Mantenir la pell hidratada i cuidar-la adequadament pot millorar la seva elasticitat. Utilitzar cremes amb col·lagen i àcid hialurònic pot ser beneficiós.
Tractaments estètics no invasius: Hi ha diversos tractaments no quirúrgics disponibles, com el lífting amb làser, la radiofreqüència i la criolipòlisi (congelació de greix), que poden ajudar a reduir la papada.
Procediments quirúrgics: En casos més greus o quan es desitja un resultat més immediat, es poden considerar opcions com la liposucció de la papada o un lífting cervical. Aquests procediments són més invasius i comporten un període de recuperació, però poden oferir resultats més notables.
Això, no obstant, abans de sotmetre’t a qualsevol tractament, consulta abans amb un dermatòleg o un cirurgià plàstic per a determinar quina és la millor opció per a tu.