Avantatges i inconvenients d’una cuina oberta

La cuina oberta és una opció cada cop més present a les llars modernes. Els seus principals avantatges són la sensació d’amplitud i la lluminositat que aporta. Permet cuinar mentre es conversa amb la resta de la família o convidats, i afavoreix la connexió entre espais. A més, les cuines obertes són ideals per a llars petites, ja que eliminen barreres visuals i fan que tot sembli més gran. També faciliten el dia a dia, ja que tot queda més accessible i integrat, fomentant un ús més social i familiar de la cuina.
Aquest tipus de distribució encaixa molt bé amb estils moderns i funcionals, i s’ha convertit en una opció molt valorada en les reformes actuals. No obstant això, també té inconvenients. L’olor dels aliments es pot escampar fàcilment per tota la casa, i el soroll dels electrodomèstics pot resultar molest.
A més, si no es manté l’ordre, la desorganització queda a la vista, cosa que pot generar sensació de caos i restar encant a l’espai integrat.
És una opció ideal per a qui gaudeix d’un estil de vida obert i sociable, però requereix una bona campana extractora i hàbits de neteja constants.
Abans d’escollir aquest tipus de distribució, cal valorar el ritme de vida, el nombre d’usuaris i les necessitats específiques de la llar. En definitiva, és una decisió que combina funcionalitat i estètica amb alguns compromisos.
Per Tot Sant Cugat